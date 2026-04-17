Umesto filmske radnje, posetioci su prisustvovali pravom „ljubavnom obračunu“ koji se odigrao pred publikom.

Ljubavni skandal usred projekcije

Prema informacijama koje kruže internetom, žena je navodno zatekla partnera u društvu druge osobe, nakon čega je došlo do burne svađe u bioskopskoj sali.

Dok je situacija eskalirala, prisutni gledaoci su počeli da snimaju događaj mobilnim telefonima, a snimci su ubrzo preplavili društvene mreže.

Na viralnim kadrovima vidi se kako žena u naletu besa uzima buket i udara muškarca, dok su ostali posetioci u šoku posmatrali šta se dešava.

Viralni snimak pokrenuo teorije

Nakon što se snimak proširio internetom, korisnici društvenih mreža počeli su da spekulišu o tome da li je reč o stvarnom incidentu ili pažljivo osmišljenom marketinškom potezu.

Pojedini tvrde da scena izgleda kao deo promocije filma, posebno jer tematika uključuje elemente ljubavne drame. Ipak, za sada nema zvanične potvrde da je sukob bio unapred isplaniran.

Da li je u pitanju stvaran incident ili marketing trik?

Ovaj događaj pokrenuo je brojne diskusije na internetu i otvorio pitanje granice između stvarnosti i promocije u savremenoj filmskoj industriji.

Dok jedni veruju da je u pitanju autentičan ljubavni sukob, drugi smatraju da je reč o viralnoj kampanji koja je privukla ogromnu pažnju javnosti.

Jedno je sigurno – snimak iz bioskopa u Kazahstanu postao je globalni viralni fenomen i tema o kojoj se ne prestaje govoriti.