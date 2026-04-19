Utvrđeno je da kakadui imaju čak 30 različitih plesnih pokreta, od kojih je 17 ranije bilo nepoznato nauci.



Istraživači su otkrili da kakadui imaju razne plesne pokrete, uključujući udaranje glavom, bočno koračanje, okretanje telom, poluokrete i jedinstvenu ptičju akciju nazvanu „pahuljanje“.

Ovi su identifikovani na osnovu 45 popularnih video snimaka na društvenim mrežama kakadua koji plešu uz muziku i na osnovu posmatranja šest kakadua smeštenih u zoološkom vrtu Vaga Vaga u Australiji. Jedna ptica je imala posebno avangardni stil, sa 17 sopstvenih pokreta koje nisu izvodile druge ptice. Ostale ptice su izražavale svoj lični talenat kroz različite kombinacije 30 pokreta.

Još uvek nije jasno zašto kakadui plešu, ali isto bi se moglo reći i za ljude.

Istraživači smatraju da bi plesne sposobnosti papagaja u zatočeništvu mogle biti ostaci rituala udvaranja, prenamenjeni da zabave sebe i svoje vlasnike, piše Yahoo.

„Puštanje muzike papagajima može poboljšati njihovu dobrobit“, kaže etolog Rafael Freire, takođe sa Univerziteta Čarls Sturt. „Dalja istraživanja bi bila korisna kako bi se utvrdilo da li muzika može pokrenuti ples kod ptica u zatočeništvu i poslužiti kao oblik obogaćivanja životne sredine.“, navedeno je još u istraživanju objavljenom u PLOS one.