U tim trenucima mnogi instinktivno izgovore rečenice poput "smiri se", misleći da će pomoći. Međutim, psiholozi upozoravaju da upravo to može dodatno da razbesni osobu.
Profesor psihologije Rajan Martin, poznat i kao "profesor besa", objasnio je u podkastu "Am I Doing It Wrong" zašto ljudi pod naletom jakih emocija često ne reaguju racionalno i zašto direktne naredbe gotovo nikada ne funkcionišu.
Zašto "smiri se" izaziva kontraefekat
Prema njegovim rečima, osoba koja je ljuta ili uznemirena uglavnom je u defanzivnom stanju i ne doživljava racionalne savete na način na koji očekujemo.
- Kada nekome kažete "smiri se", velika je verovatnoća da će to doživeti kao omalovažavanje ili napad - objašnjava Martin.
Sličan efekat imaju i rečenice poput:
- "Opusti se"
- "Preteruješ"
- "Nije to ništa strašno"
- "Samo diši"
Umesto smirivanja, ovakve fraze često dodatno pojačavaju osećaj besa i frustracije.
Psiholog otkrio šta ZAISTA pomaže
Stručnjaci savetuju potpuno drugačiji pristup - prvo treba kontrolisati sopstvenu reakciju.
Smiren ton glasa, sporiji govor i kontrolisani pokreti mogu pomoći da i druga osoba nesvesno počne da spušta tenziju.
- Ljudi često prate energiju i ton sagovornika. Ako vi govorite mirnije, povećavate šansu da će i druga strana postepeno učiniti isto - kaže Martin.
Jedna stvar je ključna u napetim situacijama
Psiholozi ističu da je važno pokazati razumevanje za emocije druge osobe, čak i kada se ne slažete sa njenim ponašanjem ili stavovima.
Umesto rasprave, bolje je reći:
- "Vidim da si uznemiren"
- "Hajde da pokušamo da rešimo problem"
- "Razumem da ti je teško"
Cilj nije da odmah pobedite u raspravi, već da smanjite intenzitet emocija kako bi normalna komunikacija uopšte postala moguća.
Tek kada se tenzija spusti, postoji prostor za konstruktivan razgovor i rešavanje problema.
