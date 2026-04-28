Tema? Klime na fasadama i kako zapravo treba da izgledaju zgrade u gradovima.

Na prvi pogled – ništa posebno. Jedna zgrada, jedna klima. Ali upravo taj detalj bio je dovoljan da internet „eksplodira“.

Fotografija zgrade iz Hrvatske pokazuje samo jednu spoljašnju jedinicu klima-uređaja, postavljenu sa strane. Autor objave dodao je ironičan komentar koji je pokrenuo raspravu:

„Zašto biti normalan, kada mogu biti poseban?!“

I tu kreće haos.

„Izgleda kao Bangladeš“ – komentari bez zadrške

U komentarima su se korisnici podelili u dva tabora.

Jedni brane ovakvo rešenje:

„Po zakonu je ovo možda jedina ispravna klima“
„Bolje ovako nego da visi na glavnoj fasadi“

Drugi – bez milosti:

„Izgleda kao Bangladeš“
„Ružno i nepraktično“
„To može da se maskira, a ne ovako da bode oči“

Predlozi koji su iznenadili sve

Usred rasprave pojavila se i zanimljiva ideja – kompromisno rešenje koje je mnogima zvučalo logično.

Uvesti obavezne maske za klime koje bi sakrile uređaje, ali zadržale funkcionalnost.

„Gradovi treba da propišu kako te maske izgledaju da bi se sačuvala vizura“, napisao je jedan korisnik, dok su drugi dodali da nove zgrade već imaju skrivene klime i da je to budućnost.

„Ništa ne valja ljudima!“ – frustracija u komentarima

Naravno, nije izostala ni frustracija:

„Kad je na fasadi – ne valja. Kad je sa strane – opet ne valja! Pa šta onda hoćete?“ napisao je jedan korisnik.

Rasprava otišla u drugom smeru – ko pravi NAJBOLJE klime?

Kako to obično biva na internetu, tema je ubrzo skrenula. Od estetike – do kvaliteta klima uređaja.

Korisnici su počeli da dele iskustva:

Samsung – „Radi 14 godina bez problema!“
Mitsubishi – „Neuništive!“
Fujitsu – „Radi od 2007. kao prvog dana!“

Estetika ili praktičnost – šta je važnije?

Jedna obična klima otvorila je veliko pitanje: da li je važnije kako zgrada izgleda ili kako funkcioniše?

Dok jedni žele uredne fasade bez „šuma“ kablova i uređaja, drugi smatraju da je praktičnost ipak na prvom mestu.

Jedno je sigurno – ova rasprava se neće skoro završiti.