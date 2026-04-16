Računi za struju mogu biti visoki čak i van zime, posebno ako ne obraćamo pažnju na svakodnevne navike u domaćinstvu. Najveći „krivci“ nisu samo veliki uređaji poput klime ili bojlera, već i sitnice koje često ignorišemo.

Ako želite da smanjite troškove, prvo pogledajte gde vam struja zapravo „curi“. U svakom domu postoje takozvani energetski vampiri – uređaji koji troše i kada ih ne koristimo.

Klima uređaji su među najvećim potrošačima. Važno je da ih gasite kada niste kod kuće i da ne držite temperaturu prenisko – razlika od samo dva stepena može doneti uštedu.

Frižider takođe troši više nego što mislimo, naročito ako se često otvara. Svaki put kada uđe topli vazduh, uređaj mora dodatno da radi kako bi održao temperaturu.

Bojler je još jedan veliki potrošač, pa je najbolje uključivati ga noću, kada je struja jeftinija. Redovno čišćenje kamenca dodatno smanjuje potrošnju.

Ne treba zaboraviti ni osnovne stvari – gašenje svetla i prelazak na LED sijalice pravi razliku na duže staze.

I na kraju, mali trik koji mnogi ignorišu: punjači. Kada su stalno u utičnici, troše struju i bez telefona. Jedan ne znači mnogo, ali desetak njih tokom godine pravi ozbiljnu razliku na računu.