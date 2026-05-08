Mnogi ne znaju da temperatura podešena na frižideru može značajno uticati na račun za struju. Iako se često veruje da je bolje držati uređaj što hladnijim, preniska temperatura zapravo povećava potrošnju električne energije bez dodatne koristi za čuvanje hrane.

Stručnjaci preporučuju da temperatura u frižideru bude oko 4 stepena Celzijusa. Na toj vrednosti namirnice ostaju bezbedne za upotrebu, dok uređaj radi sa optimalnom potrošnjom energije. Kada je temperatura niža od preporučene, kompresor mora češće i duže da radi, što povećava potrošnju struje i dodatno opterećuje uređaj.

Kada je reč o zamrzivaču, idealna temperatura je minus 18 stepeni Celzijusa. Sve ispod toga uglavnom samo povećava potrošnju električne energije, bez značajnog poboljšanja u očuvanju namirnica.

Na veću potrošnju ne utiče samo podešena temperatura, već i način korišćenja frižidera. Često otvaranje vrata, ostavljanje vrata predugo otvorenim, kao i ubacivanje tople hrane u uređaj mogu značajno povećati potrošnju struje. Važno je i da oko frižidera postoji dovoljno prostora za cirkulaciju vazduha, kako bi uređaj mogao efikasno da odvodi toplotu.

Veliku ulogu imaju i gumice na vratima frižidera. Ako ne prijanjaju dobro, hladan vazduh izlazi napolje, zbog čega uređaj mora dodatno da radi kako bi održao zadatu temperaturu. Redovno čišćenje i provera zaptivnih guma mogu pomoći da frižider radi efikasnije i troši manje električne energije.

Pravilno podešavanje temperature i redovno održavanje uređaja mogu doprineti manjoj potrošnji struje, dužem veku trajanja frižidera i nižim računima za električnu energiju.