Pametni sistemi za upravljanje potrošnjom struje postaju sve popularniji kod nas, pre svega zbog rasta cena električne energije, ali i sve šire dostupnosti pametnih uređaja. Sve više domaćinstava želi bolju kontrolu nad potrošnjom i smanjenje računa za struju, pa se okreće rešenjima koja omogućavaju praćenje i upravljanje uređajima u realnom vremenu.

Pametni sistemi za upravljanje energijom zasnivaju se na povezivanju kućnih uređaja u jedinstvenu mrežu. Na taj način svaki uređaj može da se prati, kontroliše i optimizuje putem mobilnih aplikacija ili centralnih kontrolnih sistema, što korisnicima daje potpuniju sliku o potrošnji i veću kontrolu nad troškovima.

Pametni sistemi pružaju detaljan uvid u potrošnju svakog uređaja

Osnovu ovih sistema čine pametna brojila koja u realnom vremenu beleže potrošnju struje i šalju podatke korisnicima i distributerima. Tako se dobija precizan uvid u to gde i kako se troši struja, a korisnici mogu da vide potrošnju svakog uređaja pojedinačno, što ranije nije bilo moguće bez specijalne opreme.

Pored toga, ovi sistemi često koriste algoritme i veštačku inteligenciju kako bi učili navike korisnika. Na osnovu tih podataka mogu automatski da optimizuju rad uređaja i smanje nepotrebnu potrošnju, na primer tako što isključuju uređaje kada niko nije kod kuće ili uključuju grejanje i hlađenje pre dolaska korisnika.

Uključite bojler dok se vraćate kući

Važnu ulogu imaju pametni termostati koji regulišu temperaturu u prostoru u zavisnosti od vremenskih uslova, prisustva ljudi i navika domaćinstva. Pored njih, pametne utičnice i prekidači omogućavaju da i stariji uređaji postanu deo sistema automatizacije, pa se i oni mogu daljinski kontrolisati i optimizovati.

Ovi sistemi omogućavaju i daljinsko upravljanje uređajima, pa korisnik može putem telefona da uključi bojler ili isključi peglu čak i kada nije kod kuće.

Pomoću pametnih sistema možete da iskoristite u fulu noćnu tarifu

Jedan od ključnih benefita je vremenska optimizacija potrošnje. Pametni sistemi mogu automatski da pokreću uređaje u periodima kada je struja jeftinija, čime se ostvaruju dodatne uštede i smanjuje mesečni račun.

U Srbiji postoji noćna, odnosno jeftina tarifa za struju, ali ona nije ista u svim delovima zemlje. U Vojvodini važi od 23:00 do 07:00, u Beogradu od 00:00 do 08:00, dok je u centralnoj Srbiji od 22:00 do 06:00. Ove razlike su važne jer u tim terminima električna energija košta znatno manje, a za korišćenje ove pogodnosti neophodno je dvotarifno brojilo.

Ušteda po nekoliko hiljada dinara

Iskustva korisnika pokazuju da pravilno korišćenje noćne tarife može značajno smanjiti mesečne troškove. Struja tokom noći može biti i dva do tri puta jeftinija, pa isti uređaji troše znatno manje novca ako rade u noćnim satima.

Najveće uštede ostvaruju se kada se veći potrošači prebacuju na noćni režim rada, poput bojlera, veš mašine, mašine za sudove ili grejanja. Samo pravilno korišćen bojler u noćnoj tarifi može doneti višestruko manju potrošnju, pa ukupni račun može biti niži za nekoliko hiljada dinara mesečno, naročito tokom zimskog perioda.

