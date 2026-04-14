Iako na prvi pogled deluje bezazleno, polen je zapravo jedan od najtvrdokornijih nečistoća jer se lako razmazuje i ostavlja tragove.

Mnogi prave istu grešku i pokušavaju da ga uklone suvom krpom, ali zbog njegove teksture to često dovodi do još većih mrlja, pa čak i sitnih ogrebotina na staklu.

Kako očistiti prozore bez tragova i hemikalija

Rešenje je jednostavno i ekonomično, a dolazi od Emili Tviten, koja deli praktične savete za održavanje doma bez skupih sredstava. Ona preporučuje prirodno sredstvo za čišćenje prozora koje možete napraviti kod kuće od sastojaka koje već imate.

Ova metoda je brza, efikasna i ne zahteva kupovinu dodatnih hemikalija.

Zašto ova kombinacija sastojaka daje najbolje rezultate

Ključ ovog trika je kombinacija nekoliko sastojaka koji zajedno uklanjaju prljavštinu bez oštećenja stakla:

kukuruzni skrob upija prašinu i polen i sprečava nastanak tragova

sirće razgrađuje nečistoće, masnoću i naslage na staklu

alkohol dezinfikuje površinu i ubrzava sušenje

Zahvaljujući ovoj kombinaciji, prozori ostaju čisti, sjajni i bez fleka.

Kako napraviti domaće sredstvo za čišćenje prozora

Za ovaj prirodni sprej potrebno je:

2 šolje tople vode

1/4 šolje alkohola

1/4 šolje sirćeta

1 kašika kukuruznog skroba

Sve sastojke dobro promešajte dok se skrob potpuno ne sjedini sa tečnošću, a zatim sipajte u bocu sa raspršivačem.

Pre svake upotrebe bocu je potrebno protresti kako bi se sastojci ravnomerno rasporedili.

Kako pravilno očistiti prozore

Rastvor poprskajte po staklu, a zatim prebrišite mekom krpom ili sunđerom. Kada se prozor osuši, rezultat su potpuno čisti i providni prozori bez tragova i mrlja.

Zašto je ova metoda bolja od kupovnih sredstava

Ovaj način čišćenja prozora je ne samo efikasan, već i ekonomičan i ekološki prihvatljiv. Ne sadrži agresivne hemikalije, a daje rezultate kao profesionalna sredstva.

Ako želite čiste prozore bez fleka i bez trošenja novca na skupe proizvode, ovaj trik sa kuhinjskim sastojcima može biti idealno rešenje za vaše domaćinstvo.