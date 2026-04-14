Predsednik Republike Srbije Aleksandar Vučić prisustvovao je vojnoj svečanosti povodom Dana Odreda vojne policije specijalne nametne "Kobre" u kasarni "Vasa Čarapić". Tok prilikom pred predsednika je izveden i pas po imenu Milutin specijalno treniran da pronađe eksploziv.

- Kao pripadnik ove elitne jedinice, Milutin je takođe "kobra" - neumoljiv, opasan, beskrajno odan i angažovan na jednom od najrizičnijih zadataka - njemu eksploziv ne može da promakne. Još je na obuci, a momci kažu da će biti među najboljima! - napisao je Vučić na Instagram nalogu "budućnostsrbijeav".

