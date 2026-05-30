Snimci iz aviona svakodnevno preplavaljuju društvene mreže, često i pre nego što putnik stigne na odredište. Ipak, ono što mnogi ne znaju jeste da između dozvoljenog i nedozvoljenog postoji vrlo jasna granica — i da je prelaženje te granice može imati ozbiljne posledice.

Britiš ervejz pojasnio gde se granica prelazi

Jedna od prvih velikih avio-kompanija koja je detaljno razradila ovu temu je Britiš ervejz. Prema pravilima kompanije, putnicima nije dozvoljeno da fotografišu, snimaju ili prenose uživo članove posade bez njihove izričite saglasnosti.

Ovakvo ponašanje može biti tretirano kao neprihvatljivo, naročito ako ometa rad osoblja ili narušava privatnost osoba u kabini. U ozbiljnijim slučajevima kompanija može putniku zabraniti nastavak putovanja, prijaviti incident nadležnim službama ili preduzeti druge mere.

To, naravno, ne znači da su sve fotografije zabranjene. Pogled kroz prozor, sopstveno sedište, obrok ili lične uspomene sa putovanja ostaju potpuno dozvoljeni — sve dok u kadar ne ulaze osobe koje na to nisu pristale.

Lufthanza, Rajaner, Izi džet — svi imaju ista pravila

Britiš ervejz nije usamljen. Lufthanza dozvoljava fotografisanje i snimanje u avionu, ali uz jasnu napomenu da se moraju poštovati prava i privatnost putnika i posade. Ako snimanje počne da smeta ili narušava nečiju privatnost, osoblje ima pravo da zahteva da se odmah prekine.

Rajaner ide korak dalje i eksplicitno zabranjuje fotografisanje zaposlenih na aerodromu ili u avionu bez njihove dozvole. Lični snimci sopstvenog mesta i pogleda kroz prozor ostaju dozvoljeni. Izi džet primenjuje gotovo identičan pristup — lični snimci su prihvatljivi dok ne ometaju druge, ali snimanje posade ili putnika u blizini bez pristanka nije tolerisano.

Šta putnici zaista treba da znaju pre nego što izvade telefon?

Za većinu putnika pravila se svode na jednu jednostavnu logiku: fotografija zalaska sunca iznad oblaka neće napraviti problem, ali snimanje stjuardese, komšije na sedištu pored ili neprijatne situacije u kabini može.

Posebno rizično je snimanje konflikata tokom leta, rasprava sa posadom ili putnika u neprijatnim trenucima. Iako ovakvi snimci često postanu viralni, putnik koji ih napravi može se suočiti sa upozorenjem, zahtevom da prestane da snima ili ozbiljnijim posledicama ako odbije da sarađuje.

Najsigurnije pravilo je ujedno i najjednostavnije — u avionu snimajte ono što je vaše i ne zadire u tuđu privatnost. Sve što uključuje druge osobe, a posebno članove posade, radite samo uz njihovu dozvolu.