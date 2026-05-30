Uz nekoliko jednostavnih saveta, pronalaženje idealnog proizvoda neće biti teško — a razlika u rezultatu biće vidljiva od prvog dana.

Birajte korektor na prirodnom svetlu

Jedna od najčešćih grešaka pri kupovini korektora jeste testiranje na veštačkom svetlu. Nijansa koja u prodavnici izgleda savršeno, na dnevnom svetlu može delovati potpuno neprirodno. Zbog toga uvek birajte korektor na prirodnom svetlu ili izađite napolje pre konačne odluke.

Zaboravite na testiranje na ruci

Mnoge žene imaju naviku da korektor probaju na šaci ili podlaktici, ali to je pogrešan pristup. Boja kože na telu i licu uvek se razlikuje, pa ovakvo testiranje može biti potpuno pogrešno. Pravo mesto za testiranje su jagodice — tu možete jasno videti kako nijansa pristaje uz vaše lice i vrat. Cilj je da korektor nakon razmazivanja bude potpuno neprimetан.

Nijansa se menja sa godišnjim dobima

Nemojte uvek kupovati istu nijansu korektora. Vaš ten zimi je znatno bleđi nego leti, pa je važno da korektor prilagodite godišnjem dobu. Ono što savršeno funkcioniše u januaru, može izgledati previše svetlo u avgustu — i obrnuto.

Koji korektor je najbolji za istaknute podočnjake?

Uvek birajte proizvode koji štite kožu, hidriraju je i sprečavaju stvaranje bora. Ako su vam podočnjaci veoma istaknuti ili tamni, korektor u stiku pruža bolju pokrivenost od onog u obliku kreme i daće vidljivije rezultate.

Kako pravilno naneti korektor?

Temeljno očistite lice, nanesite kremu i sačekajte desetak minuta da se upije. Korektor nanosite postepeno — najpre istačkajte željeno područje, a zatim ga nežno utapkajte u kožu sunđerom. Preko korektora nanesite puder koji će ujednačiti boju i produžiti trajnost šminke.

Važan savet: nikada ne utrljavajte korektor prstima. Umesto da sakrije podočnjake, ovaj pristup će ih samo naglasiti i stvoriti kontra efekat.