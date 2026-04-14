Ukrajinski predsednik Volodimir Zelenski saopštio je da je prvi put od početka rata sa Rusijom neprijateljski položaj zauzet isključivo uz pomoć robotizovanih borbenih sistema, bez upotrebe pešadije i bez ljudskih gubitaka na ukrajinskoj strani.

"Budućnost je već stigla na liniju fronta - i Ukrajina je gradi. Ovo su naši kopneni robotizovani sistemi. Prvi put u istoriji ovog rata neprijateljski položaj je zauzet isključivo platformama bez ljudi u njima - kopnenim sistemima i dronovima. Okupatori su se predali, a operacija je izvedena bez pešadije i bez gubitaka na našoj strani", naveo je Zelenski na društvenoj mreži X.

On je istakao da ukrajinski robotski arsenal čine sistemi poput "Ratel", "TerMIT", "Ardal", "Ris", "Zmij", "Protektor" i "Volija", koji su, prema njegovim rečima, za samo tri meseca izvršili više od 22.000 misija na frontu.

"Drugim rečima, životi su spaseni više od 22.000 puta, jer su roboti umesto vojnika išli u najopasnija područja. Reč je o visokoj tehnologiji koja štiti najvišu vrednost - ljudski život", poručio je Zelenski, uz čestitke zaposlenima u ukrajinskoj odbrambenoj industriji.

Podseća se da je ukrajinsko Ministarstvo odbrane još prošle godine najavilo raspoređivanje oko 15.000 robotizovanih sistema na frontu, što predstavlja značajno povećanje u odnosu na 2024. godinu.

Jedan od ključnih sistema je i robotizovani kopneni platforma "Ljut", razvijena u Ukrajini. Ovaj sistem namenjen je za izviđanje i vatrenu podršku, a opremljen je mitraljezom kalibra 7,62 mm i naprednim senzorima za otkrivanje i gađanje ciljeva u dnevnim i noćnim uslovima.

Robot pokreće tihi električni motor, što mu omogućava produženo delovanje na terenu. Zahvaljujući kompaktnoj konstrukciji, može se transportovati lakim vojnim vozilima, dok daljinsko upravljanje sa bezbedne lokacije značajno smanjuje rizik po ljudstvo.