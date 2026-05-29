Jaje na oko deluje kao najjednostavniji doručak koji možete da pripremite. Dovoljno je da razbijete jaje u tiganj, sačekate nekoliko minuta i doručak je gotov. Ipak, svako ko ga često sprema zna da postoji velika razlika između prosečnog i savršeno pripremljenog jajeta.

Idealno jaje na oko treba da ima potpuno pečeno, ali nežno belance, blago hrskave ivice i tečno, kremasto žumance. Upravo taj balans najteže je pogoditi. Nekoliko sekundi predugo na vatri dovoljno je da žumance izgubi savršenu teksturu, dok prerano skidanje sa šporeta često ostavlja sirovo belance.

Tri metode pripreme, ali samo jedna daje najbolji rezultat

Kulinarski entuzijasti sa portala Simply Recipes testirali su tri različita načina pripreme jajeta na oko kako bi otkrili koja metoda daje najbolji ukus i teksturu.

U testu su korišćena velika organska jaja direktno iz frižidera. Iako mnogi smatraju da jaja pre pripreme treba da odstoje na sobnoj temperaturi, hladna jaja mogu biti bolji izbor za ovu vrstu pripreme jer omogućavaju da se belance lepo ispeče, dok žumance ostaje tečno.

Metoda sa parom: mekano, ali bez hrskavih ivica

Prvi način uključivao je pripremu sa puterom, malo vode i poklopcem. Nakon što se jaje stavi u tiganj, dodaje se mala količina vrele vode, a zatim se tiganj poklopi.

Para brzo skuva belance i jaje bude gotovo za manje od dva minuta. Tekstura ostaje veoma mekana i nežna, ali postoji jedan problem — ivice ne postaju hrskave.

Zbog toga rezultat više podseća na kuvano jaje pripremljeno u tiganju nego na klasično prženo jaje na oko. Upravo zbog nedostatka zlatne korice ova metoda nije dobila najbolje ocene.

Jaje pripremljeno u pavlaci: bogat ukus, ali drugačiji rezultat

Druga metoda podrazumevala je korišćenje pavlake za kuvanje umesto ulja ili putera.

Kada pavlaka počne da se zagreva i lagano ključa, u nju se dodaje jaje. Tokom pripreme voda iz pavlake isparava, a mlečni šećeri se karamelizuju, pa ivice dobijaju zlatnosmeđu boju i bogat ukus sličan prepečenom puteru.

Iako je rezultat veoma ukusan, pavlaka često preuzme dominantnu aromu, pa ukus jajeta dolazi u drugi plan. Zbog toga je ova metoda zanimljiva za ljubitelje drugačijih doručaka, ali nije najbolji izbor za klasično jaje na oko.

Najbolji trik za savršeno jaje na oko

Kao najbolja pokazala se metoda pripreme u maslinovom ulju uz jednostavan trik sa kašikom.

U tiganj se sipa malo ekstra devičanskog maslinovog ulja i zagreva na srednje jakoj temperaturi. Kada se ulje zagreje, jaje se pažljivo spušta u tiganj.

Čim ivice počnu da se stežu, vruće ulje se kašikom lagano preliva preko belanca i žumanceta. Na taj način jaje se peče i odozgo i odozdo, bez potrebe za okretanjem.

Rezultat je upravo ono što većina želi — savršeno pečeno belance, blago hrskave ivice i tečno, kremasto žumance koje ostaje puno ukusa.