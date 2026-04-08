Tamjanika (lat. Plectranthus), kod nas poznata kao Sveta Petka ili hilandarski bosiljak, je biljka koja može da se gaji i kao jednogodišnja i kao višegodišnja, i idealna je za terase, bašte i enterijer.

Zašto je tamjanika posebna

Dekorativna : Ljupki zeleni listovi sa svetlijim rubom i nežni cvetovi (najčešće beli) čine je lepim dodatkom prostoru.

Pozadina za druge biljke : Pomaže da se istaknu jednogodišnje cvetnice na terasi.

Repelentna svojstva: Aromatična ulja iz listova odbijaju insekte, naročito komarce i moljce.

Prezimljavanje i otpornost

Biljka je osetljiva na niske temperature, pa je preporučljivo uneti je unutra pre mraza.

Ako ostane napolju, a zima nije preoštra, nadzemni deo može da se smrzne, ali će proleće doneti nove izdanke.

Ako je zima bila veoma jaka, potrebno je posaditi novu biljku.

Osnovna nega tamjanike

Zalivanje: Umereno, tek kada se površinski sloj zemlje prosuši; ne voli previše vlage. Svetlost: Svetlo mesto bez direktnog jakog sunca; idealna je jutarnja ili filtrirana svetlost. Temperatura: Umerene temperature, izbegavati promaju i hladnoću ispod 10°C. Zemljište: Lagano, dobro drenirano, da voda ne stoji oko korena. Prihrana: Povremeno blagim đubrivom za lisnate biljke tokom proleća i leta, bez preterivanja. Orezivanje: Redovno skraćivanje izdanaka za gušću i lepšu biljku. Presađivanje: Jednom godišnje ili kada saksija postane tesna. Razmnožavanje: Najlakše reznicama koje brzo ukorenjuju u vodi ili vlažnoj zemlji.

Tamjanika je praktična, lepa i korisna biljka koja može oplemeniti prostor dok istovremeno štiti od insekata – pravi izbor za svaki dom i terasu.