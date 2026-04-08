Nuklearna elektrana Bušer u Iranu nastavlja bezbedno da proizvodi struju uprkos nekoliko raketnih napada američkih i izraelskih snaga u njenoj blizini u proteklim nedeljama.

Kako je navedeno u saopštenju Kancelarije za odnose sa javnošću tog postrojenja, elektrana snage 1.000 megavati ostaje u potpunosti operativna i doprinosi nacionalnoj elektroenergetskoj mreži, preneo je iranski Press TV.

Od početka rada pre 12 godina, Bušer je proizveo više od 78 milijardi kilovat-sati električne energije, smanjujući emisiju oko sedam miliona tona zagađujućih gasova i gasova staklene bašte godišnje.

Iranska nuklearna agencija pozvala je Međunarodnu agenciju za atomsku energiju (IAEA) da osudi američko-izraelske napade, ističući rizik od radioaktivne kontaminacije i ugrožavanja regionalne bezbednosti.

Poslednji napad dogodio se u subotu ujutru kada je projektil pogodio područje blizu jedinice 1, ali rad postrojenja nije bio poremećen.

Iranska vlada je naglasila potrebu zaštite civilnih nuklearnih objekata od vojnih akcija i istakla je svoju posvećenost mirnodopskom korišćenju nuklearne energije, pozivajući međunarodne organizacije da preduzmu mere protiv daljih napada.