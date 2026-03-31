Masnoća u cevima vremenom se stvrdnjava i zadržava ostatke hrane, što može dovesti do potpunog zapušenja i neprijatnih mirisa.

Iako mnogi koriste sodu bikarbonu i sirće, stručnjaci upozoravaju da ova metoda nije uvek efikasna, posebno kada je reč o naslagama masnoće.

Zašto dolazi do zapušenja odvoda?

Glavni uzrok zapušenih cevi u kuhinji je nakupljanje:

ulja i masti

ostataka hrane

sapuna i prljavštine

Masnoća se hladi u cevima i stvara lepljiv sloj koji se vremenom povećava i hvata sve druge nečistoće, što dovodi do začepljenja odvoda.

Da li soda bikarbona i sirće zaista pomažu?

Popularna kombinacija sode bikarbone i belog sirćeta često se koristi kao prirodno sredstvo za čišćenje odvoda. Međutim, stručnjaci ističu:

može pomoći kod manjih zapušenja

nije efikasna protiv masnoće

uklanja samo površinske naslage

Zbog toga ova metoda često daje samo kratkoročne rezultate.

Najefikasniji način za odčepljivanje sudopere

Za razliku od sode i sirćeta, deterdžent za sudove mnogo bolje razgrađuje masnoću.

Postupak:

Sipajte 2 kašike deterdženta za sudove u odvod Ostavite da deluje 5–10 minuta Zatim sipajte vruću vodu

Deterdžent omekšava masnoću, dok vruća voda pomaže da se naslage rastvore i isperu iz cevi.

Kada treba zvati majstora?

Ako odvod ostane zapušen i nakon ovog postupka, moguće je da je problem dublje u instalacijama. U tom slučaju potrebno je profesionalno čišćenje.

Kako sprečiti zapušenje odvoda?

Da biste izbegli ovaj problem:

ne sipajte ulje i masnoću u sudoperu

redovno ispirajte odvod toplom vodom

koristite zaštitne mrežice za ostatke hrane

Zapušen odvod ne mora odmah da znači skupu intervenciju majstora. Uz pravilnu metodu i nekoliko jednostavnih koraka, problem možete rešiti brzo i efikasno kod kuće.

BONUS VIDEO