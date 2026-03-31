Masnoća u cevima vremenom se stvrdnjava i zadržava ostatke hrane, što može dovesti do potpunog zapušenja i neprijatnih mirisa.

Iako mnogi koriste sodu bikarbonu i sirće, stručnjaci upozoravaju da ova metoda nije uvek efikasna, posebno kada je reč o naslagama masnoće.

Zašto dolazi do zapušenja odvoda?

Glavni uzrok zapušenih cevi u kuhinji je nakupljanje:

  • ulja i masti
  • ostataka hrane
  • sapuna i prljavštine

Masnoća se hladi u cevima i stvara lepljiv sloj koji se vremenom povećava i hvata sve druge nečistoće, što dovodi do začepljenja odvoda.

Da li soda bikarbona i sirće zaista pomažu?

Popularna kombinacija sode bikarbone i belog sirćeta često se koristi kao prirodno sredstvo za čišćenje odvoda. Međutim, stručnjaci ističu:

  • može pomoći kod manjih zapušenja
  • nije efikasna protiv masnoće
  • uklanja samo površinske naslage

Zbog toga ova metoda često daje samo kratkoročne rezultate.

Najefikasniji način za odčepljivanje sudopere

Za razliku od sode i sirćeta, deterdžent za sudove mnogo bolje razgrađuje masnoću.

Postupak:

  1. Sipajte 2 kašike deterdženta za sudove u odvod
  2. Ostavite da deluje 5–10 minuta
  3. Zatim sipajte vruću vodu

Deterdžent omekšava masnoću, dok vruća voda pomaže da se naslage rastvore i isperu iz cevi.

Kada treba zvati majstora?

Ako odvod ostane zapušen i nakon ovog postupka, moguće je da je problem dublje u instalacijama. U tom slučaju potrebno je profesionalno čišćenje.

Kako sprečiti zapušenje odvoda?

Da biste izbegli ovaj problem:

  • ne sipajte ulje i masnoću u sudoperu
  • redovno ispirajte odvod toplom vodom
  • koristite zaštitne mrežice za ostatke hrane

Zapušen odvod ne mora odmah da znači skupu intervenciju majstora. Uz pravilnu metodu i nekoliko jednostavnih koraka, problem možete rešiti brzo i efikasno kod kuće.

BONUS VIDEO 