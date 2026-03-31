Masnoća u cevima vremenom se stvrdnjava i zadržava ostatke hrane, što može dovesti do potpunog zapušenja i neprijatnih mirisa.
Iako mnogi koriste sodu bikarbonu i sirće, stručnjaci upozoravaju da ova metoda nije uvek efikasna, posebno kada je reč o naslagama masnoće.
Zašto dolazi do zapušenja odvoda?
Glavni uzrok zapušenih cevi u kuhinji je nakupljanje:
- ulja i masti
- ostataka hrane
- sapuna i prljavštine
Masnoća se hladi u cevima i stvara lepljiv sloj koji se vremenom povećava i hvata sve druge nečistoće, što dovodi do začepljenja odvoda.
Da li soda bikarbona i sirće zaista pomažu?
Popularna kombinacija sode bikarbone i belog sirćeta često se koristi kao prirodno sredstvo za čišćenje odvoda. Međutim, stručnjaci ističu:
- može pomoći kod manjih zapušenja
- nije efikasna protiv masnoće
- uklanja samo površinske naslage
Zbog toga ova metoda često daje samo kratkoročne rezultate.
Najefikasniji način za odčepljivanje sudopere
Za razliku od sode i sirćeta, deterdžent za sudove mnogo bolje razgrađuje masnoću.
Postupak:
- Sipajte 2 kašike deterdženta za sudove u odvod
- Ostavite da deluje 5–10 minuta
- Zatim sipajte vruću vodu
Deterdžent omekšava masnoću, dok vruća voda pomaže da se naslage rastvore i isperu iz cevi.
Kada treba zvati majstora?
Ako odvod ostane zapušen i nakon ovog postupka, moguće je da je problem dublje u instalacijama. U tom slučaju potrebno je profesionalno čišćenje.
Kako sprečiti zapušenje odvoda?
Da biste izbegli ovaj problem:
- ne sipajte ulje i masnoću u sudoperu
- redovno ispirajte odvod toplom vodom
- koristite zaštitne mrežice za ostatke hrane
Zapušen odvod ne mora odmah da znači skupu intervenciju majstora. Uz pravilnu metodu i nekoliko jednostavnih koraka, problem možete rešiti brzo i efikasno kod kuće.
