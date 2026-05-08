Ipak, većina ljudi i dalje pravi istu grešku: stakla brišu majicom, maramicom ili rukavom.

Iako deluje praktično, ovakvo čišćenje može da ostavi sitne ogrebotine i trajno ošteti naočare.

Ako želite da vaša stakla budu potpuno čista i da naočare duže traju, stručnjaci preporučuju nekoliko jednostavnih koraka.

1. Sprej za naočare je najbezbednije rešenje

Specijalni sprejevi za naočare brzo uklanjaju masnoću, prašinu i tragove prstiju bez oštećenja stakala.

Pre nego što naprskate sprej:

prvo lagano uklonite prašinu mikrofiber krpicom

naprskajte po jedno prskanje na svako staklo

brišite horizontalnim i vertikalnim pokretima, ne kružno

Na ovaj način smanjujete mogućnost nastanka sitnih ogrebotina i tragova.

2. Deterdžent za sudove može odlično da posluži

Ako nemate sprej pri ruci, običan deterdžent za sudove može biti odlično kućno rešenje.

Potrebno je samo da:

dobro operete ruke

isperete naočare mlakom vodom

stavite malu kap deterdženta na svako staklo

nežno protrljate prstima

isperete i osušite mikrofiber krpom

Važno je da voda ne bude vrela, jer visoka temperatura može da ošteti zaštitne slojeve na staklima.

3. Vlažne maramice za stakla su idealne van kuće

Kada ste u pokretu, posebne vlažne maramice za naočare mogu biti najpraktičnije rešenje.

Najbolje je da:

prvo prebrišete unutrašnju stranu stakala

zatim spoljašnju

koristite nežne pokrete bez jakog pritiskanja

One brzo uklanjaju masnoću i ne ostavljaju tragove ako se pravilno koriste.

Deo naočara koji skoro svi zaboravljaju da očiste

Jastučići za nos često skupljaju najviše prljavštine, znoja i masnoće, ali ih ljudi retko čiste.

Vremenom može da se pojavi čak i zelenkasti sloj, posebno kod metalnih ramova. To je potpuno normalno, ali zahteva redovno održavanje.

Za čišćenje možete koristiti:

štapić za uši

mekanu četkicu za zube

malo vode i deterdženta

alkoholne maramice za dezinfekciju

Redovno čišćenje ovog dela naočara ne samo da poboljšava higijenu, već produžava i vek trajanja ramova.

Greška koju treba odmah da prestanete da pravite

Brisanje naočara majicom, papirnim ubrusom ili suvim maramicama može trajno da izgrebe stakla.

Iako naočare možda deluju čisto odmah nakon brisanja, sitna oštećenja se vremenom nagomilavaju i mogu značajno da pogoršaju vidljivost.

Zato je mikrofiber krpica i dalje najbolji izbor za svakodnevno održavanje naočara.