Svet se nalazi usred promene globalnog poretka, a Moskva se nada da one vode ka formiranju, stabilnog i pravednog multipolarnog sveta, izjavio je ministar spoljnih poslova Ruske Federacije Sergej Lavrov na godišnjem sastanku Ruskog saveta za međunarodne poslove.

Borba za novi svetski poredak

"Borba za vodeće pozicije u novom svetu je izuzetno ozbiljna – borba na život i smrt. To vidimo gotovo svakodnevno", rekao je Lavrov.

Neke zemlje su jednostavno izgubile svaku meru, dodao je Lavrov.

"Već otvoreno proglašavaju svoja prava na određene teritorije, bez ikakvog pravnog osnova za svoje planove", ističe Lavrov.

Napetosti na Bliskom istoku

Napomenuo je i da SAD i Izrael pokušavaju da nastroje arapske države Persijskog zaliva protiv Irana. Rusija poziva na hitan prekid agresije protiv Irana. Spremna je da posreduje i pruži drugu pomoć u rešavanju krize u Persijskom zalivu diplomatskim putem, dodao je šef ruske diplomatije.

Zapad i hegemonija

"I, zaista, faktički nastaje situacija u kojoj je Zapad, sa svojim nezasitim hegemonističkim ambicijama, ušao, kako kažu, u klinč sa željom globalne većine da prevaziđe postojeće izazove na osnovu jednakosti, pravde, ili, drugim rečima, na osnovu principa Povelje UN dogovorenih nakon Drugog svetskog rata", ocenio je šef ruske diplomatije.

Dvostruki standardi međunarodnog prava

Ministar je podsetio na izjavu američkog državnog sekretara Marka Rubija da je zatvaranje Ormuskog moreuza od strane Irana "grubo kršenje međunarodnog prava", iako je samo dva dana ranije, predsednik Donald Tramp rekao da ga međunarodno pravo ne zanima.

Napadi i reakcije

Osim toga, nastavio je Lavrov, mete napada su civilni objekti, bolnice, škole, a u tim situacijama, niko osim Rusije i njenih istomišljenika, o tome ne brine.

"Evropljani su sada počeli da pozivaju SAD i Izrael da poštuju principe Povelje UN, ali oni su mnogo toga uradili kako bi ti principi ostali samo na papiru", primetio je Lavrov.

Izazovi za međunarodni poredak

Povratiti njihovu ulogu je neophodno, ali to neće biti lako, ocenio je ruski ministar.

Ne samo Rusija i Kina, već i drugi nezavisni centri razvoja postaju objekat agresivnog suprotstavljanja onih koji su navikli da žive na tuđ račun i osećaju se kao hegemoni, rekao je Lavrov.

Novi izazovi savremenog sveta

Danas se u svetu razvijaju dramatični događaji, istakao je Lavrov, dodajući da oni utiču i na rad Saveta.

"Vidimo i cenimo pažnju koja se posvećuje pojavama u međunarodnom životu kao što su fragmentacija globalnog prostora, kriza struktura za njegovo upravljanje, hibridni ratovi, uvođenje donedavno nezamislivih tehnologija u vojni posao i direktan izazov diplomatiji", naveo je Lavrov.