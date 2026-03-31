Italija je pre nekoliko dana odbila da Sjedinjenim Američkim Državama da dozvolu za korišćenje vojne baze Sigonela na Siciliji, saopštili su danas izvori upoznati sa događajem, potvrđujući izveštaj lista "Korijere dela sera".

Odluka ministra odbrane Italije Gvida Krozeta usledila je nakon što su italijanske vlasti dobile informacije o planu leta nekoliko američkih bombardera, koji je predviđao sletanje u Sigonelu pre polaska ka Bliskom istoku, prenosi Ansa. Prethodno nije bilo zahteva za odobrenje niti konsultacija sa italijanskom vojskom.

Plan je italijanskim vlastima saopšten kada su avioni već bili u vazduhu, a naknadne provere pokazale su da se ne radi o uobičajenim ili logističkim letovima i da stoga nisu obuhvaćeni sporazumom između SAD i Italije o korišćenju baza.

Portparol Generalštaba Lučijano Portolano, po direktnoj naredbi ministra, obavestio je američku stranu da avioni ne mogu da slete u Sigonelu, zbog nedostatka odobrenja i konsultacija, što je dovelo do stupanja zabrane na snagu.

Italijanska premijerka Đorđa Meloni i Krozeto ranije su naglasili da SAD mogu da koriste italijanske baze za operacije u skladu sa bilateralnim sporazumom, dok svaku upotrebu van tog okvira mora da odobri parlament.

Kako je preneo list, zabrana je doneta uzimajući u obzir rizik od diplomatske krize, kao što se desilo 1985. godine sa bivšim američkim predsednikom Ronaldom Reganom.

