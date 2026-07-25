Iranski napadi dronovima na tajne objekte CIA u zemljama Persijskog zaliva tokom marta 2026. otvorili su u američkoj obaveštajnoj zajednici pitanje da li je Rusija pomogla Teheranu u izboru ciljeva ili unapređenju tehnologije bespilotnih letelica.

Četiri izvora upoznata sa radom američkih službi rekla su Reutersu da su najmanje dva tajna objekta CIA bila meta iranskih dronova, među njima stanica u Saudijskoj Arabiji.

Jedan od napadnutih objekata nalazio se u ambasadi SAD u Rijadu, dok se drugi nalazio na istoku Iraka, bez navođenja precizne lokacije.

Američki analitičari tokom istrage pokušavaju da utvrde da li je Moskva Iranu predala obaveštajne podatke za navođenje na ciljeve ili naprednu tehnologiju za dronove.

Američke službe još nisu donele konačan zaključak o eventualnoj ulozi Rusije, ali kao posredne pokazatelje navode veliku efikasnost i neuobičajenu preciznost modernizovanih bespilotnih letelica, kao i rast tehničke podrške koju Rusija pruža Teheranu.

Napad na objekat CIA u američkoj ambasadi u Rijadu izvela su dva iranska drona Shahed-136, za koja se tvrdi da su unapređena uz rusku pomoć. Njihova preciznost navodno je povećana satelitskim navigacionim sistemom Kometa-M, koji stručnjaci ocenjuju znatno preciznijim i otpornijim na elektronsko ometanje od iranskih pandana.

Prvi dron pogodio je ranjivu tačku spoljnog zida ambasade i napravio otvor, kroz koji je zatim prošao drugi dron i eksplodirao u unutrašnjosti zgrade. Nije bilo izveštaja o poginulima ili povređenima. Detalji napada na drugi objekat nisu objavljeni.

Izvori nisu želeli da otkriju ukupan broj ciljeva CIA pogođenih iranskim dronovima niti njihove lokacije, jer je položaj većine tih objekata poverljiv. Jedan izvor naveo je da je pogođeno više od jednog, ali manje od deset objekata, dok je drugi rekao da je reč o nekoliko lokacija.

Sumnje u mogući ruski doprinos pojačane su i nakon napada na avio-bazu Muafak Salti, oko 100 kilometara istočno od jordanskog Amana. Iran je balističkim raketama pogodio vojne kasarne i montažne stambene module za pripadnike američke vojske. U napadu su poginula dvojica američkih vojnika, četvorica su ranjena, a jedan se vodi kao nestao.

Prema sadržaju internog memoranduma američke obaveštajne službe, u koji je uvid imao jedan zvaničnik, Rusija je verovatno odigrala određenu ulogu u napadima na regionalne objekte CIA.

Ciljani udari na tajne američke objekte, prema ocenama izvora, mogli bi da ukažu na spremnost Kremlja da snažnije ometa američke operacije na Bliskom istoku.

SAD istovremeno aktivno dostavljaju obaveštajne podatke Ukrajini, koja ih koristi u napadima na teritoriju Rusije, zbog čega se mogući odgovor Moskve kroz saradnju sa Iranom posmatra kao deo šireg sukoba obaveštajnih i vojnih interesa.