Brnabić je na svom zvaničnom Instagram nalogu navela da je sastanak protekao u prijateljskoj atmosferi i istakla značaj nastavka razvoja partnerskih odnosa Srbije i Mađarske.

"Odličan sastanak sa novoizabranom predsednicom mađarskog parlamenta Agneš Forsthofer. Obe smo izrazile želju da nastavimo da jačamo i gradimo najbolje moguće odnose između naše dve zemlje.

Posebno mi je drago što je prva međunarodna poseta gospođe Forsthofer bila upravo poseta Beogradu. Velika zahvalnost i na pozivu da posetim Budimpeštu, što sam sa zadovoljstvom prihvatila i nadam se ponovnom susretu u bliskoj budućnosti", poručila je Brnabić.



