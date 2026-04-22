Dostavljač je zbunio ogromnog labradora, koji je od njega očekivao - poslasticu.

Sampson je sedmogodišnji crni labrador porodice Klendening. Njegova vlasnica Karla Klendening rekla je da se Sampson savršeno uklapa u haos njihove velike, osmočlane porodice

. „On je sladak i nežan sa decom, ali je spreman da pokaže svoju zaštitničku prirodu kada se pojave stranci ili nenajavljeni posetioci“, objasnila je.

Međutim, Sampson se vremenom navikao na dostavljače koji mu donose poslastice.Pošto su ga raniji dostavljači razmazili dajući mu poslastice i od novog dostavljača je očekivao isto.

Na videu objavljenom na TikToku, vidi se dostavljač kako okleva na tremu dok mu se pas približava. Dostavljač je ostavio paket na vratima i fotografisao ga kao dokaz o isporuci. Kada je hteo da krene, primetio je Sampsona i brzo se povukao, držeći pažljivu distancu.

Pas je samo zbunjeno pogledao pitajući se šta se dešava, a video je nasmejao mnoge koji su ga pogledali.

Inače, susreti sa psima su uobičajeni za vozače dostave; neki čak formiraju prijateljske odnose sa kućnim ljubimcima ili donose poslastice, ali nije svaka interakcija pozitivna. U 2024. godini je prijavljeno više od 6.000 napada pasa na poštanske radnike, što je povećanje u odnosu na 5.800 godinu dana ranije, prema podacima Poštanske službe SAD. Ovi radnici su obično obučeni da u potpunosti izbegavaju interakciju sa psima, držeći bezbednu distancu i nikada ne pretpostavljajući da je kućni ljubimac prijateljski nastrojen, piše Newsweek.