Jermenski premijer Nikol Pašinjan izjavio je da odnosi između Moskve i Jerevana prolaze kroz neizbežnu transformaciju, ali je naglasio da njegova vlada nema nameru da aktivno nanosi štetu Rusiji.

Obraćajući se novinarima, jermenski premijer Nikol Pašinjan je pojasnio poziciju Jerevana u vezi sa evroazijskim integracijama.

On je otkrio da je još u aprilu obavestio ruskog predsednika Vladimira Putina da Jermenija neće prisustvovati samitu Evroazijske ekonomske unije (EAEU) 28. maja.

- Nismo imali, nemamo, niti ćemo imati nameru da štetimo interesima Rusije. Nastavićemo da se rukovodimo isključivo državnim interesima Jermenije - poručio je premijer.

On je dodao da eventualni izlazak Jermenije iz organizacije EAEU neće biti iznenadan, već "planiran korak", čime je potvrdio da se strateški kurs zemlje postepeno menja.

"Pozitivna transformacija" uprkos napetostima

Iako su odnosi dve zemlje na najnižoj tački u modernoj istoriji, Pašinjan proces promena naziva pozitivnim.

Priznao je da postoje "neprijatni momenti" i specifične "nijanse" koje zahtevaju razjašnjenje, ali tvrdi da Jerevan želi da rešava probleme "smireno, bez nepotrebnih nervoza i zaoštravanja".

On je istakao da sa Putinom održava radni odnos zasnovan na "međusobnom poverenju", te da su o najtežim temama razgovarali u "prijateljskoj atmosferi".

Između Moskve, Kijeva i Brisela

Uprkos pomirljivom tonu u ovoj izjavi, Pašinjanova politika u praksi pokazuje dubok jaz sa Kremljom.

Premijer je ranije jasno poručio glasačima da Jermenija nije saveznik Rusije po pitanju rata u Ukrajini.

Odbio je prisustvo na Paradi pobede u Moskvi, dok je istovremeno u Jerevanu održan samit sa naglašenom antiruskom retorikom.

Jermenija aktivno intenzivira odnose sa Evropskom unijom i pokazuje srdačnost prema ukrajinskom predsedniku Zelenskom, što Moskva posmatra kao direktno okretanje leđa tradicionalnom partneru.

Dok Pašinjan ubeđuje javnost da je predaja Nagorno-Karabaha bila neminovnost jer ta teritorija "nije pripadala Jermeniji", opozicija ga optužuje za urušavanje nacionalne bezbednosti i gubitak jedinog strateškog zaštitnika u regionu. Predstojeći junski izbori biće ključni test za ovaj novi, evropski put Jermenije.