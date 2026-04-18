Roditelji najbolje znaju koliko se dečje igračke brzo uprljaju – vuku se po podu i ulici, pa neretko završavaju u bebinim ustima, i tako ukrug. Zato smo pripremili vodič, zasnovan na savetima stručnjaka, o tome kako bezbedno dezinfikovati igračke, koliko često ih treba čistiti i koje metode su najefikasnije.

Za početak, važno je znati da se mnoge igračke mogu prati u mašini za sudove ili veš-mašini. Druge se lako čiste uz pomoć uobičajenih kućnih sredstava poput dezinfekcionih maramica, varikine i sapuna. U nastavku donosimo praktične savete kako da očistite i dezinfikujete celu kolekciju dečjih igračaka.

Koliko često treba čistiti igračke?

Učestalost čišćenja zavisi od toga koliko se igračke koriste, odnosno koliko su detetu omiljene. Slede opšte smernice za situacije kada je dete zdravo. Kada je dete bolesno ili ima grip, igračke treba čistiti češće, kao i nakon oporavka.

Tvrde plastične igračke i igračke za kupanje najlakše se održavaju i preporučuje se da se čiste i dezinfikuju jednom nedeljno ako su u svakodnevnoj upotrebi.

Plišane igračke se često mogu prati i sušiti u mašini, pa ih je poželjno prati jednom nedeljno (posebno ako deca spavaju s njima), svake druge nedelje ili po potrebi. One koje nisu pogodne za mašinsko pranje treba povremeno osvežiti i površinski očistiti.

Elektronske igračke bezbedne su samo za površinsko čišćenje i trebalo bi ih jednom nedeljno prebrisati dezinfekcionim maramicama, kao i svaki put kada je dete bolesno.

Igračke za bebe, koje često završavaju u ustima i padaju na pod, zahtevaju najčešće čišćenje – na svakih jedan do dva dana. Ostale mogu jednom nedeljno.

Da li sirće dezinfikuje igračke?

Ukratko – ne. Sirće je odlično za uklanjanje masnoće i kamenca i može uništiti neke vrste bakterija, ali nije dovoljno snažno da bi se smatralo pouzdanim dezinfekcionim sredstvom prema standardima nadležnih institucija. Bolje je koristiti toplu vodu i deterdžent.

Za one koji traže prirodniju alternativu hemijskim sredstvima, postoje proizvodi na biljnoj bazi koji uništavaju klice uz pomoć timola, sastojka iz ulja majčine dušice. Ipak, treba imati u vidu da deluju sporije i da površina mora ostati vidno vlažna i do 10 minuta kako bi efekat bio potpun.

Kako očistiti plastične i igračke za kupanje

Čvrste plastične igračke poput gumenih prstenova, figurica i kocki mogu se prati u gornjoj korpi mašine za sudove:

Veće igračke postavite stabilno između pregrada

Manje stavite u mrežastu kesu kako se ne bi pomerale

Izaberite standardni ili program za dezinfekciju

Nakon pranja, dobro ih osušite na vazduhu ili peškirom

Mogu se dezinfikovati i na sledeće načine:

dezinfekcionim maramicama

krpom natopljenom 3% rastvorom hidrogena

rastvorom od pola šolje varikine i oko 4 litra vode

Površina treba da ostane vlažna najmanje 10 sekundi (ili prema uputstvu proizvoda), a kod varikine oko pet minuta. Nakon toga, igračke ostavite da se osuše, pa ih isperite toplom vodom i ponovo osušite.

Važno: igračke za kupanje sa rupama mogu biti problematične jer zadržavaju vodu, što pogoduje razvoju buđi. Ako ih koristite, dobro ih iscedite i osušite nakon svake upotrebe. Ako primetite buđ – igračku treba baciti.

Kako oprati plišane igračke u mašini

Većina plišanih igračaka i platnenih knjiga može se prati u veš-mašini. Uvek proverite uputstvo proizvođača.

Postupak:

Stavite igračku u jastučnicu i zavežite je

Perite na blagom programu, u toploj vodi i sa sporom centrifugom

Sušite na niskoj temperaturi ili prirodno

Za dodatno osvežavanje može poslužiti i fen – prvo na slaboj, zatim na srednjoj jačini.

Napomena: ne perite igračke koje sadrže baterije, zvučnike ili metalne delove. Takođe proverite da li su svi ukrasi čvrsto pričvršćeni.

Kako očistiti plišane igračke koje nisu za pranje

Neke igračke zahtevaju ručno čišćenje. Pre toga proverite da li puštaju boju.

Krpu umočite u toplu sapunicu i prebrišite igračku

Zatim je obrišite krpom natopljenom čistom vodom

Ostavite da se osuši ili koristite fen

Kako očistiti elektronske igračke

Elektronske igračke čiste se isključivo površinski. Pre čišćenja ih isključite i izvadite baterije.

Prebrišite ih krpom natopljenom toplom sapunicom (dobro oceđenom)

Obratite pažnju na dugmad i pukotine, ali pazite da voda ne prodre unutra

Zatim ih prebrišite čistom vlažnom krpom i ostavite da se osuše

Za dezinfekciju možete koristiti maramice, alkohol ili rastvor (četiri kašičice varikine na litar vode). Površina treba da ostane vlažna najmanje pet minuta. Ako igračka može doći u kontakt s ustima deteta, na kraju je ponovo prebrišite čistom vodom i osušite.