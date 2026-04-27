Psi su decenijama među omiljenim kućnim ljubimcima širom sveta, a njihova odanost i bezuslovna ljubav razlozi su zbog kojih ih mnogi rado primaju u svoj dom. Ipak, važno je imati na umu da je pas dugoročna obaveza koja zahteva stalnu brigu i pažnju. Vlasnici se sve češće informišu putem društvenih mreža, gde stručnjaci dele korisne savete. Jedan od njih je veterinar Ben Simpson-Vernon, poznat kao Ben The Vet.

Sa više od 217.000 pratilaca na TikToku i milionima lajkova, postao je pouzdan izvor informacija za ljubitelje životinja. U jednom od svojih videa objasnio je koliko sna je psima zaista potrebno. Iako mnogi misle da je osam sati dovoljno, psima je u proseku potrebno između 12 i 14 sati sna dnevno. Pojedini psi, poput velikih rasa, štenaca i veoma aktivnih jedinki, mogu spavati i do 18 sati.

Ključna razlika je u tome što su psi polifazni spavači – odmaraju se u više kraćih intervala tokom dana, umesto u jednom dugom ciklusu kao ljudi. Upravo zbog toga je dnevni odmor izuzetno važan, a njegov nedostatak može dovesti do problema.

Zašto je odmor važan

Veterinar naglašava da to nije znak lenjosti, već prirodno ponašanje. Problem može nastati u užurbanim i bučnim okruženjima – na primer, u domaćinstvima sa mnogo aktivnosti ili u dnevnim boravcima za pse, gde nemaju dovoljno mira. Kao i kod ljudi, manjak sna kod pasa može izazvati razdražljivost, frustraciju i povećanu anksioznost.

Potrebe za snom se menjaju

Količina sna zavisi od uzrasta psa:

Štenci mogu spavati i do 18–20 sati dnevno zbog intenzivnog razvoja

Odrasli psi u proseku spavaju oko 8 sati noću, uz dodatnih 3–5 sati tokom dana

Stariji psi ponovo imaju veću potrebu za snom, često i do 18–20 sati

Kada treba obratiti pažnju

Ako primetite da je pas nemiran, često se budi ili ima poteškoće sa spavanjem, to može ukazivati na zdravstveni problem. Uzrok mogu biti bol, bolest ili pseća kognitivna disfunkcija, stanje slično Alzheimerova bolest kod ljudi. Svaka nagla promena u ponašanju ili nivou energije signal je da treba potražiti savet veterinara.

Kako obezbediti kvalitetan san

Da bi pas imao kvalitetan odmor, važno je da mu obezbedite:

udoban i mekan ležaj

mirno i tiho mesto za spavanje

dovoljno fizičke aktivnosti i mentalne stimulacije

Pas koji je fizički aktivan i mentalno zadovoljen lakše tone u san i ima kvalitetniji odmor.