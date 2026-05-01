Predsednik Srbije Aleksandar Vučić prisustvuje otvaranju trening centra za dualno i celoživotno obrazovanje pri Mašinskoj školi "Pančevo". Predsednik obilazi centar zajedno sa nemačkom ambasadorkom Anke Konrad.

Uoči njegovog dolaska, slike i snimci prikazuju veliki broj građana koji su se pojavili da dočekaju predsednika. Ceremonija otvaranja počinje u 10 časova u ulici Braće Jovanovića 103a u Pančevu.

Predsednik obilazi centar za dualno obrazovanje

Posle kratkog obraćanja predsednik Vučić je krenuo u obilazak centra za dualno i celoživotno obrazovanje.

Njemu su rukovodioci centra objasnili kako šta funkcioniše, i poručili su da je ostvarena odlična saradnja sa nemačkim kompanijama.

"Zato su Nemci najbolji, planiraju za budućnost, planiraju za radnike", rekao je Vučić.

U razgovoru sa mladim Jožefom, predsednik se interesovao kakvi su uslovi i šta želi da bude.

"On želi da bude automehaničar. Sa ovim znanjem koje dobije ovde, njega će pozvati svaka kompanija. Odličan si izbor napravio Jožef", rekao je predsednik mladiću.

Ono što je problem je što nemamo dovoljno srpskih kompanija uključenih, dodao je predsednik.

"U Nemačkoj 400.000 kompanija radi kroz dualno obrazovanje. Ne ljudi, nego kompanija, a kod nas svega 1200. Znam da ih ima, ali po volumenu ljudi to su kod nas suštinski strane kompanije. Mi moramo sebe i svoje kompanije da menjamo", naglasio je on.

U razgovoru sa nemačkom ambasadorkom Anke Konrad, predsednik je još jednom istakao važnost dualnog obrazovanja.

"Mislim da je Handesblat objavio, ili neki od nemačkih časopisa, da ćemo imati veliki nedostatak radne snage. To će biti veliki problem. Iako imaju zagarantovanu platu i dobar posao", rekao je Vučić, na šta ga je rukovodstvo škole obavestilo da se upisuje oko 20 ljudi godišnje.

Dodaje da je razgovarao sa švajcarskim predsednikom Gi Parmelanom, koji mu je otkrio da je bio zanatski šegrt, a da je na kraju postao predsednik.

"Sada nema zavarivača da nema platu od 1000 evra?", pitao je Vučić, na šta je dobio odgovor da je ta plata početna.

Predsednik kaže da mladi moraju rano da počnu da uče i rade, kao i da bi stariji trebalo da rade više.

Vučić je istakao da su zemlje poput Nemačke i Danske ostvarile ogromne privredne uspehe zahvaljujući dualnom obrazovanju.

"I mi smo imali problem sa time, a onda smo tu zaostali i moramo da regenerišemo. Ako će ona da ima 1.500 evra platu, onda je to sasvim drugačije. To deca moraju da znaju, a ne da čekaju posao od 800 evra koji je nešto lakši. Ona posle može da završi fakultet i da radi šta želi, a da ima odličnu platu", dodaje predsednik.

Vučić se obraća građanima

"Hvala vam na veličanstvenom dočeku. Važne su ovo stvari i ulaganja u dualno obrazovanje.Zato hvala i našim partnerima koji su se trudili ovaj trening centar da urade", rekao je Vučić na početku obraćanja.

"Mi smo doveli dve velike kompanije u Pančevo, to su ZTF i Brose, ali ostaje nam da uradimo još mnogo stvari, da završimo školu, vodovod u Vojlovici, ali i mnogo puteva u okolnim mestima", rekao je on.

Predsednik kaže da su ovde u Pančevu ljude maltretirali godinu i više dana. "Nikada ništa za ovaj grad nisu uradili, a nama ostaje da gledamo kako ćemo da popravimo uslove, sačuvamo rafineriju i naše ljude, i siguran sam da ćemo uspeti", kazao je predsednik. Čestitam vam praznik rada, bez rada uspeha nema, rekao je Vučić. "Beskrajno hvala na divnom dočeku, mnogo vas volim. A uskoro se spremite, Srbija pobeđuje", kazao je predsednik i opet je pozdravljen aplauzima.

Prethodno, predsednik Srbije izjavio je juče da će uskoro posetiti Azerbejdžan, a nakon toga Kinu i naglasio da veruje da će tokom te najznačajnije posete u karijeri, uspeti da reši mnogo toga na zadovoljstvo grajana Srbije.

"Ja ću imati uskoro posetu i Azerbejdžanu. Posle toga ću imati verovatno najznačajniju posetu u svom životu do sada, dakle u čitavoj profesionalnoj karijeri Kini", kazao je Vučić gostujići na TV Pink.

Predsednik je dodao da će upravo zbog te posete mnogo delegacija otputovati u Kinu.

"Od ministarke privrede koja je tamo već provela desetak dana mnogi drugi ministri će provesti mnogo vremena u pripremi. Verujem da ćemo mnogo toga na zadovoljstvo građana Srbije uspeti da rešimo, ali glavni cilj mora da nam bude rast građevine, rast industrije", kazao je Vučić.

