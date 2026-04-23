Tomi Melor je na društvenim mrežama podelio trenutak kada je sprečio pokušaj provale, nakon nekoliko dana neobičnih dešavanja – ali počinilac nije bio onaj koga je očekivao.

Pomeren otirač

Na TikToku, Tomi je objasnio da je znao da se neko mota oko njegovog stana, jer bi često nalazio otirač, koji inače drži unutar ulaza, pomeren na drugu stranu ulaznih vrata.

„Neko pokušava da provali u moj stan“, rekao je Tomi na početku videa, u kojem se vide senke koje se pomeraju sa druge strane vrata.

Zatim je objasnio gledaocima da je poslednjih nekoliko dana, kada bi se vraćao s posla, otirač misteriozno završavao u hodniku, sa spoljne strane vrata – što je i pokazao kao dokaz u snimku.

„A danas sam konačno otkrio ko je to“, rekao je. „Napokon sam ih uhvatio na delu.“

Neočekivan rasplet

Video zatim prikazuje kako Tomi zumira otirač koji se pomera levo-desno, pre nego što se ispod vrata pojavi bela šapa koja ga vuče ka sebi.Tomi tada otvara vrata – i otkriva sivo-belu mačku koja ga gleda, zbunjena jer je uhvaćena na delu, piše Mirror.

Mnogi su ubrzo u komentarima podelili svoje mišljenje o ovom neočekivanom raspletu, a neki su čak stali u odbranu „lopovske“ mačke zaključivši da mačke vole da se igraju otiračima.

„Ja sam advokat ove mačke i imate samo posredne dokaze“, našalio se jedan korisnik.

Drugi je dodao: „Imate li dokaz da je otirač vaš? Mačka ima vrlo ubedljiv argument za vlasništvo.“