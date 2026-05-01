Predsednika Vučića je ispred Mašinske škole u Pančevu dočekao veliki broj građana koji nose zastave Srbije i transparente, među kojima i "Srbija pobeđuje" i "Vučiću, južni Banat je uz tebe" i skandiraju "Aco,Srbine".

Otvaranju trening centra za dualno i celoživotno obrazovanje u Pančevu prisustvuju i ministar prosvete Dejan Vuk Stanković, ministarka privrede Adrijana Mesarović, predsednica Pokrajinske vlade Maja Gojković, ambasadorka Nemačke u Srbiji Anke Konrad i gradonačelnik Pančeva Aleksandar Stevanović.

Mašinska škola "Pančevo" je srednja škola uključena u proces reforme koji podrazumeva dualno obrazovanje, a početkom 2021. godine škola je započela saradnju sa srednjim stručnim školama iz Italije i Francuske u okviru projekta "Virtual Mobility -Intercultural Exchang".