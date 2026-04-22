Davanje leka psu može biti prava mala „misija“, ali uz nekoliko jednostavnih trikova situacija može da postane znatno lakša i manje stresna i za vlasnika i za ljubimca.

1. Sakrivanje pilule u hranu

Jedan od najčešćih načina jeste da se lek sakrije u komadić omiljene hrane psa – na primer u sir, meso ili specijalne poslastice. Psi su često toliko fokusirani na ukus da ni ne primete da su pojeli pilulu.

2. Pametan izbor poslastica

Ako pas brzo „provali“ trik, može se pokušati sa specijalnim psećim grickalicama u koje se lek lako sakrije. Bitno je izbegavati ljudsku hranu koja nije bezbedna za pse, posebno proizvode sa puno soli ili začina.

3. „Slučajno“ ispuštanje zalogaja

Neki vlasnici koriste i trik gde zalogaj sa lekom padne na pod, jer mnogi psi instinktivno pojedu ono što „ne bi trebalo“. Ova metoda nekad može da funkcioniše, ali zavisi od ponašanja psa.

4. Direktno davanje leka

Kod upornijih pasa koristi se klasična metoda – pilula se stavlja duboko na jezik, njuška se zatvori i lagano se stimuliše gutanje. Ova tehnika zahteva oprez i smirenost kako pas ne bi postao anksiozan.

5. Tečna ili usitnjena forma



Ako pas odbija tabletu, lek se ponekad može usitniti i pomešati sa vodom, pa dati pomoću šprica bez igle u bočnu stranu usta. Međutim, ovo treba raditi samo ako je tako preporučio veterinar, jer se neki lekovi ne smeju menjati.

Važno upozorenje

Pored pravilnog davanja leka, veterinari često naglašavaju i higijenu kontakta između ljudi i pasa. Bakterija Capnocytophaga infekcija prirodno se može naći u ustima pasa i, iako retko, može izazvati probleme kod ljudi sa oslabljenim imunitetom.

Zbog toga se savetuje da se izbegava da pas liže lice ili otvorene rane, a da se svaki takav kontakt temeljno opere sapunom i vodom.

Na kraju, najbolji rezultat se postiže kombinacijom strpljenja, pravilne tehnike i – ako je potrebno – saveta veterinara, jer svaki pas reaguje drugačije.