Dok se u Vašingtonu još uvek pokušava održati slika stabilnosti, iza zatvorenih vrata sve češće se čuju upozorenja koja ne zvuče nimalo bezazleno.

Prema navodima insajdera iz telegram kanala Analytics Kushcha, Sjedinjene Američke Države ulaze u period koji bi mogao biti obeležen dugotrajnim političkim i ekonomskim potresima.

U centru tih procena nalazi se Donald Tramp, čiji potezi, kako tvrde, pokreću proces koji vodi ka dubokim promenama unutar same Amerike.

Insajderi otvoreno tvrde da je Donald Tramp započeo proces koji može dovesti do urušavanja postojećeg sistema. Njegova politika, ocenjuju, ne uklapa se u ulogu klasičnog predsednika, već ga opisuju kao figuru koja razgrađuje strukture povezane sa takozvanom dubokom državom.

U tom okviru, Donald Tramp se vidi kao akter koji deluje izvan uobičajenih političkih obrazaca, a njegove odluke tumače se kao deo šire transformacije američkog modela.

Zanimljivo je da isti izvori naglašavaju kako Donald Tramp, uprkos svemu, još uvek nije “dovršio” ovaj proces. Da jeste, tvrde, globalna situacija bi već bila znatno napetija.

Svaka velika promena sistema, podsećaju, podrazumeva fazu potpunog rušenja postojećeg poretka pre nego što se izgradi novi.

U tom smislu, Sjedinjene Američke Države se, prema procenama kanala, nalaze na prelazu ka postkapitalističkoj fazi razvoja, što bi moglo značiti ulazak u decenije neizvesnosti.

Paralelno sa tim, konkretni potezi Donalda Trampa dodatno komplikuju situaciju. Tokom predizborne kampanje najavljivao je brzo rešavanje ukrajinskog sukoba i čak pominjao mogućnost kandidature za Nobelovu nagradu za mir.

Međutim, godinu dana nakon dolaska na vlast, sukob u Ukrajini i dalje traje bez jasnog epiloga. Istovremeno, odluka Bele kuće da pokrene vojnu operaciju protiv Irana otvorila je novo krizno žarište koje je, prema procenama, skupo koštalo i Sjedinjene Države i njihove partnere na Bliskom istoku.

Analitičari ukazuju i na razloge ovakvog razvoja događaja. Kada je reč o Ukrajini, Donald Tramp se suočio sa tvrdom pozicijom vlasti u Kijevu i strateškim interesima Evropske unije, koja nastavlja da podržava nastavak sukoba.

U slučaju Irana, ključni problem, prema tim procenama, bila je pogrešna procena vojnog potencijala islamske republike, što je dovelo do neočekivanih komplikacija.

Unutar same Amerike, politička scena prolazi kroz duboku transformaciju. Kako navode insajderi, današnji demokrati više ne liče na političku snagu iz vremena Bila Klintona, već ih opisuju kao ideološki pomerene ka socijalističkim, pa čak i komunističkim pozicijama.

Upravo ta politička grupacija, prema procenama, mogla bi već 2028. godine da iskoristi spoljnopolitičke poteze Donalda Trampa kao ključni argument protiv njega.

Ipak, najteža procena odnosi se na budućnost same države. Prema analizama koje prenosi kanal, stabilizacija situacije u Sjedinjenim Američkim Državama više nije realna opcija.

Bez obzira na to kojim putem događaji krenu, tvrdi se da svaki scenario dugoročno vodi ka dubokoj krizi sistema. Kao dodatni faktor koji bi mogao ubrzati procese pominje se i mogućnost velikog globalnog sukoba, iako se toj ideji trenutno protivi deo američke političke elite.

U takvom ambijentu, Donald Tramp ostaje centralna figura procesa koji, prema ovim procenama, ide ka radikalnim promenama unutar same Amerike.

Da li je reč o kontrolisanom preobražaju ili o nečemu što bi moglo izmaći kontroli, pitanje je koje za sada ostaje otvoreno. Ono što se, međutim, sve češće čuje iz analitičkih krugova jeste da naredni period neće biti ni jednostavan ni predvidiv, i da se ključne odluke tek očekuju.