Iako ukrajinske vlasti smatraju da ruske najave odmazde zbog napada na studentski dom u okupiranoj Luganskoj oblasti predstavljaju deo psihološkog pritiska, zabrinutost zbog mogućeg novog talasa napada na prestonicu je sve izraženija.

Zelenski je upozorio da obaveštajni podaci ukazuju na pripreme za nove ruske udare u kojima bi mogle biti korišćene bespilotne letelice, krstareće i balističke rakete.

"Naši ljudi moraju da budu veoma, veoma oprezni, a i deca, i moraju da koriste skloništa, jer postoji velika verovatnoća da će doći do napada. Naravno, niko ne može da zna sa stopostotnom sigurnošću, ali verovatnoća je velika", rekao je on.





Posle napada na Kijev usledila nova upozorenja

Zelenskovo upozorenje usledilo je nakon ruskog napada na Kijev 24. maja, kada su, prema navodima ukrajinske strane, korišćeni stotine dronova, desetine raketa i hipersonični projektil „Orešnik“. U napadu su poginule najmanje dve osobe, dok su desetine ljudi povređene.

Ukrajinske vlasti podsećaju da je „Orešnik“ projektil sa potencijalnim nuklearnim sposobnostima i da je ovo bio treći put da je upotrebljen tokom rata.

Napadi i van granica Ukrajine

Rusija je u međuvremenu nastavila napade i na druge ciljeve, uključujući objekte u blizini rumunsko-ukrajinske granice. Prema navodima rumunskog Ministarstva odbrane, jedan dron je ušao u vazdušni prostor Rumunije i pogodio stambeni objekat, dok je Moskva odbacila odgovornost za taj incident.

Ukrajinska mornarica je saopštila i da je ruski dron pogodio teretni brod u vlasništvu Turske u Crnom moru, pri čemu su ranjena dva člana posade.

Zelenski smatra da su takvi napadi deo pokušaja Moskve da izvrši dodatni pritisak na zemlje koje podržavaju Ukrajinu, ali i da proveri spremnost protivvazdušne odbrane država članica NATO-a.

Moskva najavila sistematske udare

Ruske vlasti najavile su kampanju „sistematskih udara“ na ukrajinske vojne objekte i centre za donošenje odluka, uz poziv stranim državljanima da napuste Kijev. Moskva tvrdi da je odluka doneta kao odgovor na ukrajinski napad na studentski dom u Starobiljsku, u kojem je, prema ruskim navodima, poginuo 21 student. Vladimir Putin je nakon toga najavio odmazdu.

Može li Rusija dodatno da pojača napade?

Prema pisanju Njujork tajmsa, ruska upozorenja deo su šire poruke Kremlja da Moskva još nije iskoristila sve svoje vojne mogućnosti i da je spremna na dalju eskalaciju ukoliko proceni da je isprovocirana.

List navodi da je Rusija pitanje Starobiljska iskoristila u trenutku kada njene snage ne ostvaruju značajnije uspehe na frontu, dok Ukrajina pokušava da povrati inicijativu. Prema podacima analitičke grupe DipStejt, ruski teritorijalni dobici tokom maja mogli bi da budu najmanji u više od godinu dana.

"Ta vojna prednost koju je Rusija održavala tokom poslednjih nekoliko godina verovatno počinje da se postepeno smanjuje. U tom kontekstu nameće se pitanje: nije li vreme da se podigne nivo eskalacije", rekla je Tatjana Stanovaja, saradnica centra Karnegi.

Prema njenim rečima, cilj Moskve je da izvrši snažan psihološki pritisak na ukrajinsko društvo i političku elitu.

Kijev traži dodatne sisteme Patriot

Istovremeno, administracija američkog predsednika Donalda Trampa sve manje pažnje posvećuje ratu u Ukrajini zbog razvoja događaja na Bliskom istoku, što dodatno povećava zabrinutost u Kijevu.

Evropske države, među kojima su Poljska i Nemačka, stale su uz Ukrajinu i zatražile objašnjenja od ruskih diplomata zbog upozorenja upućenih stranim državljanima. Evropski zvaničnici poručili su da ostaju u Kijevu uprkos pretnjama.

Ipak, strah od novih razaranja i dalje je prisutan među stanovnicima ukrajinske prestonice. Posebnu zabrinutost izaziva mogućnost da Ukrajini ponestaje presretača za balističke rakete, kojih je sada manje i zbog sukoba na Bliskom istoku.

Portparol ukrajinskog predsednika Dmitro Litvin izjavio je da je Zelenski uputio pisma predsedniku SAD i američkom Kongresu sa zahtevom za dodatne sisteme protivvazdušne odbrane Patriot.

Kako navodi Njujork tajms, nakon poslednjeg velikog bombardovanja Kijeva, čak su i građani koji su ranije ignorisali sirene za vazdušnu opasnost počeli da pripremaju torbe za hitne situacije i planove za evakuaciju u slučaju novih udara.