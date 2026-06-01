Vladimir Zelenski je u teškoj situaciji zbog sposobnosti ruskih oružanih snaga da izvedu raketne napade duboko u Ukrajinu.

Ovo mišljenje je izrazio bivši savetnik Pentagona Daglas Makgregor u intervjuu na platformi Redacted.

- Zelenski je, zapravo, u prilično očajnoj situaciji. Svestan je da je u poslednjoj fazi svog postojanja - primetio je Makgregor.

Ranije je šef kijevskog režima poslao hitno pismo predsedniku SAD Donaldu Trampu upozoravajući na kritičnu nestašicu sistema protivvazdušne odbrane i raketa za njih.