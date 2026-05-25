Komarci se pojavljuju tokom proleća i mogu biti dosadni i naporni.

Ako želite da opušteno uživate u svom dvorištu stručnjaci savetuju da zasadite mirisne biljke od kojih komarci zaziru i zaobilaze ih u širokom luku.

Sadnjom ovih biljaka oko terase, na prozorskim daskama ili duž staza, možete stvoriti sopstvenu zonu bez komaraca i bezbrižno uživati u letu.

Lavanda

Lavanda je verovatno najpoznatija po svom opuštajućem mirisu koji se koristi u aromaterapiji i kozmetici, ali taj miris je izuzetno odbojan za komarce, muve i moljce. Njena tajna leži u esencijalnim uljima bogatim jedinjenjima kao što je linalool, koja ometaju sposobnost komaraca da osete miris svojih meta.

Ova mediteranska biljka je izuzetno izdržljiva, voli puno sunca i dobro drenirano zemljište, što je čini savršenim izborom za uzgoj u saksijama na sunčanim balkonima ili ivicama baštenskih gredica. Za dodatnu zaštitu, možete utrljati sveže cveće na kožu ili staviti osušene bukete u platnene kese i rasporediti ih po kući. Pored toga što odbija insekte, ona takođe privlači korisne oprašivače poput pčela i leptira.

Mačja trava

Iako je najpoznatija po svom euforičnom dejstvu na mačke, mačja trava (Nepeta cataria) je jedan od najmoćnijih prirodnih repelenata. Njen aktivni sastojak, nepetalakton, pokazao se izuzetno efikasnim. Istraživanje sprovedeno na Univerzitetu u Ajovi otkrilo je da je mačja trava do deset puta efikasnija u odbijanju komaraca od DEET-a, najčešćeg aktivnog sastojka u komercijalnim repelentima.

Ova višegodišnja biljka iz porodice nane je veoma laka za uzgoj, ali ima tendenciju agresivnog širenja. Stoga je pametnije saditi je u saksije kako bi se kontrolisao njen rast. Lagano zgnječite njene listove i utrljajte ih na izloženu kožu za jaku prirodnu zaštitu.

Ruzmarin

Drvenasti, intenzivan miris ruzmarina obogaćuje mnoga jela, ali komarci i drugi insekti, poput kupusnog moljca, ne mogu ga tolerisati. Ova izdržljiva biljka voli toplu i suvu klimu, što je čini idealnom za našu klimu. Dobro uspeva u saksijama na terasi ili kao žbun u bašti.

Njegova moć dolazi do izražaja ne samo dok raste, već i kada se koristi na druge načine. Ako planirate da roštiljate, stavite nekoliko grančica ruzmarina na vrući ugalj. Dim koji će se širiti dvorištem stvoriće mirisnu barijeru koja će držati komarce podalje od vaše zabave.

Bosiljak

Jak i prepoznatljiv miris bosiljka čini ga nezaobilaznim začinom, ali i jednim od najjačih prirodnih repelenata. Njegov miris toliko smeta komarcima da je dovoljno postaviti nekoliko tegli na prozorske daske ili blizu vrata terase kako bi se smanjio njihov ulazak u kuću.

Eterična ulja sadržana u listovima bosiljka, kako studije pokazuju, čak su toksična i za larve komaraca. Postoji mnogo vrsta bosiljka, od slatkog genoveze do tajlandskog ili limunskog, i sve deluju odbojno. Kao dodatni bonus, ako vas ujede komarac, utrljajte svež list bosiljka preko mesta ujeda - njegova jedinjenja će pomoći u smanjenju svraba i otoka.

Matičnjak

Matičnjak je biljka iz porodice nane koju karakteriše prijatan i blag miris limuna. Upravo taj citrusni miris, koji potiče od jedinjenja citronele, izuzetno je odbojan za komarce. Nana je veoma izdržljiva i nagrađujuća biljka za uzgoj, ali kao i druge nane, može postati invazivna ako se posadi direktno u bašti.

Stoga je uzgoj u teglama najbolja opcija. Za trenutnu zaštitu tokom baštovanstva ili opuštanja na terasi, jednostavno uberite nekoliko listova, zgnječite ih među dlanovima da biste oslobodili aromatična ulja i nanesite direktno na kožu.

Kadifice

Kordiceps je popularan ukras u mnogim baštama zbog svojih živih žutih i narandžastih cvetova, ali njihova vrednost je mnogo više od estetike. Ove biljke emituju specifičan miris koji komarci ne vole. Sadrže piretrin, jedinjenje koje se koristi u mnogim komercijalnim insekticidima, a koje ima neurotoksični efekat na insekte, piše almanac.

Zato su kadife odlične „biljke čuvari“. Posadite ih duž ivica bašte sa povrćem kako biste zaštitili useve od raznih štetočina ili u tegle na balkonu kao šarenu i funkcionalnu odbranu od komaraca.