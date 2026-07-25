Braća blizanci poginula su od strujnog udara u italijanskom mestu Magione nakon što je jedan od njih karbonskom šipkom pokušao dohvatiti pticu koja je pala na dalekovod.

Italijansko mesto Magione zavijeno je u crno nakon tragične smrti 22-godišnjih blizanaca Frančeska i Đakoma Fierlonija. Mladići su stradali od strujnog udara na dalekovodu napona od 20.000 volti. Prema pisanju italijanskih medija, tragedija se dogodila u večernjim satima u teško pristupačnom šumovitom području, gdje su se braća nalazila tokom priprema za predstojeću lovačku sezonu.

Kako se navodi, jedna ptica pala je na dalekovod visok približno deset metara. Jedan od mladića pokušao ju je dohvatiti pomoću karbonske šipke, koja je došla u kontakt s vodovima pod visokim naponom. Njegov brat odmah mu je prišao kako bi pokušao pomoći, ali je i on stradao od strujnog udara. Tela mladića kasnije su pronašli članovi njihove porodice – otac, brat i stric.

Zbog nepristupačnog terena spasilačkim ekipama bilo je izuzetno teško da stignu do mesta nesreće. Uprkos brzoj intervenciji i naporima medicinskih ekipa, braći nije bilo spasa. Vest o smrti Frančeska i Đakoma duboko je potresla stanovnike Magionea. Gradonačelnik Masimo Lagetti kazao je da je lično poznavao mladiće, opisujući ih kao „zlatne momke“ koje je cela zajednica volela i poštovala.

Izrazio je saučešće njihovim roditeljima Roberti i Đorđiu, ističući da je Magione izgubio dvojicu vrednih i omiljenih mladih ljudi. Poslednji ispraćaj braće održan je u crkvi San Đovani Batista. Veliki broj građana okupio se kako bi se oprostio od Frančeska i Đakoma i pružio podršku njihovoj porodici u trenucima nezamislive tuge.

Alo/sandzakdanas.rs

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