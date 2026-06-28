Prema zvaničnim informacijama, došlo je do curenja amonijaka iz hladnjače koja se nalazi u Prvomajskoj ulici na broju 9, a sve dežurne ekipe, uključujući vatrogasce-spasioce i specijalizovane timove za delovanje u ovakvim situacijama, odmah su upućene na teren kako bi locirale i zaustavile curenje, i osigurale bezbednost meštana u okolnom području.

Ministarstvo unutrašnjih poslova izdalo je hitno obaveštenje za javnost, a građanima koji žive u blizini mesta incidenta savetuje se da prate uputstva nadležnih organa, ostanu u svojim domovima i zatvore prozore ukoliko osete specifičan, oštar miris ovog gasa, da stave mokre krpe na nos i usta i zaštite disajne organe.

Detalji o uzroku akcidenta, kao i informacije o tome da li ima povređenih ili otrovanih osoba, biće poznati nakon što dežurne službe obave kompletan uviđaj i stabilizuju situaciju na lokaciji, naveli su iz MUP-a.