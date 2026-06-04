Ministarka rudarstva i energetike Dubravka Đedović Handanović izjavila je u Sankt Peterburgu, gde učestvuje na Međunarodnom ekonomskom forumu, da će danas imati dodatne razgovore sa predstavnicima Gaspromnjefta i navela da to što je mađarski MOL zatražio dodatno vreme za pregovore znači da ta kompanija veruje u pozitivan ishod pregovora sa ruskom stranom, kao i da ona očekuje da će pitanje NIS-a biti rešeno.

Đedović Handanović je rekla da su iz Gaspromnjefta juče potvrdili da se pregovori nastavljaju i da ima još otvorenih pitanja i dodala da Srbija, druge strane,pregovara sa MOL-om.

''Ubeđena sam da ćemo naći kompromis kada je u pitanju ugovor akcionara. Radićemo sve da, pre svega, zaštitimo našu poziciju i interese naše zemlje kada je u pitanju budući rad NIS-a. Ubeđena sam i da pregovori teku u dobrom smeru i da ćemo naći kompromis. Ostaje da vidimo da li će se, kako i kada završiti pregovori između MOL-a i Gaspromnjefta'', rekla je Đedović Handanović za RTS.

Izrazila je zahvalnost američkoj administraciji koja je, kako je rekla, više puta pokazala razumevanje za našu poziciju kada je NIS u pitanju.

''Kažem našu, iako Srbija nije većinski vlasnik i iako Srbija nije kriva što su sankcije, uvedene, ali smo imali više puta odlaganje sankcija i dodatno vreme za završetak pregovora'', rekla je ministarka.

Navela je da zvaničnici Srbije, od predsednika Aleksandra Vučića do predstavnika Vlade Srbije, u svakom razgovoru sa američkom administracijom naglašavaju da je NIS za Srbiju strateška kompanija i da je veoma važna za naše građane i privredu i da se ne sme ugroziti nastavak aktivnosti NIS-a .

''I da ih molimo za razumevanje i da radimo posvećeno na iznalaženju dugoročnog rešenja. U situaciji otežanog snabdevanja sirove nafte zbog svega što se dešava na Bliskom istoku, to je od još veće važnosti zato što rad Rafinerije apsolutno obezbeđuje sigurno snabdevanje našeg tržišta'', rekla je Đedović Handanović.

Ona je kazala da će danas imati dodatne razgovore sa direktorom Gaspromnjefta i sa predstavnicima Ministarstva energetike i sa drugim zvaničnicima ruske vlade i dodala da je na jučerašnjem sastanku predsednik Upravnog odbora Gaspromnjefta Aleksandar Djukov rekao da ruska strana želi da doprinese da se nađe dugoročno rešenje za NIS.

''Mi uvek poentiramo da Srbija nije kriva za uvođenje sankcija, a sa druge strane da smo sa Rusijom 30 godina partneri kada je energetski sektor u pitanju i da se nadamo da će i oni doprineti iznalaženju rešenja da Srbija i njeni građani ne trpe zbog uvedenih sankcija i zbog većinskog ruskog vlasništva u NIS-u'', rekla je Đedović Handanović.

Na pitanje o tome da privrednik Ranko Mimović obavestio javnost da želi da kupi ruski udeo u NIS-u i da je o tome obavestio i OFAC i rusku stranu, ministarka je podsetila da je NIS u većinskom vlasništvu Gaspromnjefta i naglasila da jedino kada većinski vlasnik obavesti Srbiju da je u pregovorima sa nekom trećom stranom, to može da se uzme u obzir.

''Dok god se to ne desi, ne možemo takve stvari uzimati u obzir, bez obzira šta se iznosi u javnost. Srbija mora osigurati da NIS bude u sigurnim i pouzdanim rukama i da se tom infrastrukturom mora upravlja odgovorno i sa iskustvom, a ruski većinski vlasnik mora da obavesti srpsku stranu o tome'', rekla je Đedović Handanović.

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