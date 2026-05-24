Prevrnuti i zapaljeni kontejneri, betonske žardinjere i smeće na sve strane, razbacane kamenice i šahte sa kanalizacionih otvora, razvaljene bašte restorana - epilog su haotičnih nereda u centru Beograda nakon što su učesnici protesta na Slaviji napali policiju.

Svi koji su sinoć nakon završetka javnog okupljanja na Slaviji napali policijske službenike koji su obezbeđivali skup, biće identifikovani i procesuirani u skladu sa zakonom, saopštilo je Više javno tužilaštvo.

Kako se navodi u sinoćnom saopštenju, Više javno tužilaštvo u Beogradu najoštrije osuđuje ovakve napade i upozorava da napadi na pripadnike policije predstavljaju krivično delo.