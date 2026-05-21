Predsednici Rusije i Belorusije, Vladimir Putin i Aleksandar Lukašenko, danas su putem video-veze pratili zajedničku vojnu vežbu jedinica za borbenu upotrebu nuklearnog oružja i nuklearnu podršku koja se održava u Osipovičkom okrugu na istoku Belorusije.

Lukašenko se Putinu uključio sa komandnog mesta beloruskog Ministarstva odbrane, gde mu je prethodno predstavljen plan manevara.

Beloruski predsednik poručio je da Moskva i Minsk ne prete nikome, ali da raspolažu sredstvima za odbranu zajedničkog prostora.

"Ali imamo takvo oružje i spremni smo da ga koristimo za odbranu našeg zajedničkog otadžbinskog prostora od Bresta do Vladivostoka. Ako nešto postoji u našim rukama, moramo da znamo i da ga koristimo", rekao je Lukašenko, prenosi Belta.

Tokom obilaska u Osipovičkom okrugu, Lukašenku su prikazani tehnički park raketne brigade, komandno mesto, kao i lanser sistema „Iskander M“.

U okviru vežbe izvedena je i simulacija nuklearnog raketnog udara.

Prema navodima agencije, svi postupci sprovedeni su kao u realnim borbenim uslovima, osim samog lansiranja rakete, koje nije izvršeno.

Zajedničke nuklearne vežbe Rusije i Belorusije počele su 19. maja, a tokom manevara uvežbava se koordinacija i korišćenje nuklearnog oružja raspoređenog na teritoriji Belorusije.

Šef kancelarije ukrajinskog predsednika Volodimira Zelenskog, Kirilo Budanov, izjavio je da bi odvajanje nacionalnih manjina od Ruske Federacije moglo postati moguće samo ukoliko dođe do unutrašnje destabilizacije Rusije i pojave snažnih etničkih lidera.

Govoreći na Kijevskom strateškom forumu 2026, Budanov je ocenio da su za takav scenario potrebna dva ključna faktora.

"One će moći da se otcepe kada se pojavi etnički lider i kada počne destabilizacija u Rusiji. U ovom trenutku je sve moguće uz ova dva aspekta. Prvi je unutrašnja destabilizacija, ili slabost, što je, u principu isto, a drugi je prisustvo nacionalnog lidera", rekao je Budanov, prenosi Ukrinform.



Prema njegovim rečima, trenutno u Rusiji nema dovoljno jakih lokalnih lidera među nacionalnim zajednicama, ali postoje pojedini uticajni etnički lideri koji se uglavnom nalaze van teritorije Ruske Federacije.

Budanov smatra da bi njihov eventualni povratak mogao predstavljati ozbiljan izazov za teritorijalni integritet Rusije.