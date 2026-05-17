RTS1

05.55 Jutarnji program

06.00 Vest

08.00 Jutarnji dnevnik

08.30 Jutarnji program

09.00 Šarenica

11.00 Znanje imanje

12.00 Dnevnik

12.30 Vreme, stanje na putevima

12.40 Veterinarska misija

13.10 SAT

14.00 Gastronomad

14.15 Kuhinja moga kraja

15.20 Vesti

15.35 Zvaćeš se Varvara, igrana serija

16.30 Vesti

16.35 Potera za srećkom, igrani film

18.20 Eko minijature

18.30 Sasvim prirodno

19.00 Slagalica, kviz

19.20 Vreme

19.30 Dnevnik

20.05 Zvaćeš se Varvara, igrana serija

21.00 Ja volim Srbiju

22.25 Jeloustoun, serija

23.20 Dnevnik

23.40 Velika iluzija

00.10 Sat

01.00 Šarenica

02.40 Dnevnik 2

03.15 Sasvim prirodno

03.40 Gastronomad

03.55 Kuhinja moga kraja

Najava

Velika iluzija 23.40 RTS1

Mađarski reditelj, oskarovac Laslo Nemeš, vraća se na 79. Kanski festival i to sa novim filmom "Mulen" koji je uvršten u konkurenciju za Zlatnu palmu. U susret najnovijoj priči smeštenoj u predratni Pariz uoči Drugog svetskog rata, podsetićemo se njegovog prethodnog filma koji je predstavio na venecijanskoj mostri prošle godine "Siroče". U "Krupnom planu" Velike iluzije s povodom - reditelj koga inspiriše turbulenta Evropa kroz istoriju. Od mitskih putovanja do susreta sa nepoznatim, od velikih autora do novih glasova savremenog filma. Kako izgleda kada se bioskop pretvori u prostor otkrića - ova "Velika iluzija" donosi priče o filmovima najavljenim kao bioskopski događaji godine. Govorimo o novom viđenju "Odiseje" s rediteljskim potpisom Kristofera Nolana i najavljujemo "Dan razotkrivanja", Stivena Spilberga. O sudibni četiri žene u drami "Zvuk pada" iz rakursa kritičara. U "Premotavanju" slavimo 40 godina filma "Top gan". U "Kontraplanu" sa predsednikom žirija 79. kanskog festivala, rediteljem Parkom Čan Vukom.

RTS2

06.30 Verski kalendar

06.40 Datum

06.45 Muzika za dobro jutro: Rromane đilja (Romska muzika)

Amen adjes (Mi danas)

08.35 Slagalica

09.00 Maja mala vila

09.15 Hanina tiha igra

09.35 Portreti epoha

10.00 E-TV

10.25 Građanin

10.50 Rodoslavci (na znakovnom jeziku)

11.20 Verski mozaik Srbije

12.05 Od zlata jabuka

12.30 Kulturako aresipe (Kultura i tradicija Roma)

13.00 Romanipen

13.20 U susret snovima

13.50 Svetski – Milena Marjanović

14.30 Prevaspitani

14.55 Eko minijature

15.00 Edu global

15.30 Mira Adanja Polak

16.00 Snežana Đurišić – Ljubav uvek pobeđuje

17.00 Istorija nauke: Milan Nedeljković

17.20 Rukomet: Kvalifikacije za SP 2027, Mađarska – Srbija, prenos

19.15 Ubistvo u Orijent ekspresu, film

21.15 Džez klub

22.15 Na nišanu, serija

23.00 Zver, film

01.30 Maraton Bramsovih simfonija: Simfonija br. 2

Najava

Ubistvo u Orijent ekspresu 19.15 RTS2

Filmska adaptacija slavnog romana Agate Kristi iz 2017. godine. Herkul Poaro, najbolji detektiv na svetu, odlučuje da putuje Orijent ekspresom. Voz slučajno staje zbog omanje lavine i u njemu se dogodi ubistvo. Poveliki je broj ljudi koji ne samo što su imali priliku da ga izvrše, nego su imali i motiv za to. Uloge: Kenet Brana, Penelopi Kruz, Viljem Defo, Džudi Denč

PINK

05.30 Novo vikend jutro, jutarnji program

13.00 Nacionalni dnevnik, informativni program

13.30 Premijera vikend specijal, emisija

14.55 Nacionalni dnevnik, informativni program

15.30 Premijera vikend specijal, emisija

18.30 Nacionalni dnevnik, informativni program

19.30 Odbačena, igrana serija

21.00 Hit tvit, voditeljka i autorka Verica Bradić

23.00 Elita – izbacivanje, rijaliti šou

Najava

Hit tvit 21.00 Pink

Voditeljka Verica Bradić sa svojim gostima i pratiocima na društvenim mrežama i večeras bira najvažniju objavu nedelje na Tviteru, Fejsbuku i Jutjubu.

PRVA

05.55 Plodovi

06.55 Nećete verovati

07.30 Ekskluziv

07.55 Jutro, jutarnji program

12.00 Galileo

12.45 Grand - specijal

14.45 Najbolji san, igrana serija

15.45 Najbolji san, igrana serija

16.45 MasterChef Srbija

18.00 Vesti, informativni program

18.55 Eksploziv

19.30 Ekskluziv - specijal

20.00 Igra sudbine: Ljubav nakon greha, domaća igrana serija

21.00 Nikad nije kasno, muzički program

23.30 Na mestu zločina sa Mašanom

00.00 Radna akcija sa Tamarom

01.15 Nećete verovati

02.00 Eksploziv

02.30 Galielo

03.00 Na mestu zločina sa Mašanom

Najava

Ekskluziv - specijal 19.30 Prva

Exkluzivno - Prvo pojavljivanje Tee Tairović nakon objavljivanja albuma „Dominantna“ je na Prvoj televiziji ove nedelje od 19.30! Ekipa „Ekskluziv Specijala“ se sa Teom sastali na onom istom mestu gde je svom izabraniku izgovorila sudbonosno „DA“! Ove nedelje „Ekskluziv Specijal“ izgleda drugačije, jer otkrivamo sve tajne poznate pevačice i kantautorke! Međutim, pred našim kamerama našle su se njena koreografkinja i najbolja drugarica, ipak, posebnu pažnju privuklo je pojavljivanje Teine majke Božice!

B92

06.00 Štoperica, kviz

06.30 Štoperica, kviz

07.00 Sinđelići, serija

08.00 Plodno i rodno

09.30 Slatkara

10.00 Misija Šapa

10.30 Paramparčad, igrana serija

11.30 Paramparčad, igrana serija

12.30 Automoto šou

13.00 Štoperica, kviz

13.30 7 dana: Nedelja sa Nedeljkovićem

14.30 Uzbuna

15.30 B92 sportski pregled

16.00 Vesti B92, informativni program

16.30 Osvrt

17.00 Sa Žikom po Srbiji

18.00 Moje selo veselo

19.00 Šetnja sa lavom, igrana serija

20.00 Teorije zavera

22.00 48 sati svadba

23.00 Uzbuna

23.30 Kuhinja, serija

00.30 Kuhinja, serija

01.30 Hotel Balkan, igrana serija

Najava

Teorije zavera 20.00 B92

U novoj epizodi emisije „Teorije zavera“ tema je bioterorizam. Gosti Saše Borojevića su kardiolog i specijalista interne medicine dr Snežana Bašić, predsednik pokreta „Živim za Srbiju“ i psihijatar dr Jovana Stojković i ekspert za neoružane oblike agresije prof. dr Svetozar Radišić. Emisija „Teorije zavera“ na programu televizije B92 je od 20.00.

STB

07.10 Zdravlje i vi

09.05 Pravi jutarnji program

12.30 Telestar

14.10 Moja polisa

15.10 Bez garda sa Ivanom Vučićević

16.05 Nepoznate priče prirode

16.35 TV Šopingmanija

17.20 Srcem kroz Srbiju

18.10 Focus radio: Ritam nedelje

19.05 Vaše zdravlje naša briga

19.22 Intervju dana

20.10 Srbija radi Srbija se gradi

20.35 Besmrtne srpkinje

21.10 Muške priče

22.10 Biljana za Vas

23.25 Focus radio

Najava

Biljana za Vas 22.10 STB

Miks pozorišta, dizajna, sporta, medicine, na brz i moderan način. Emisija je za publiku od plus 30, ali i za domaćice i doktore nauka.

RTV1

06.30 Verski nedeljnik

07.30 Bukvar pravoslavlja

08.00 Avanture Banetove Leteće gitare

08.25 Pitam se pitam, dečiji program

08.40 Deciklopedija, dečiji progam

08.45 Preci a počeci, dečiji progr

09.00 Filozof i ja, dečija emisija

09.05 Ja sad znam a ti?

09.25 Iza poslednje tačke

09.35 Drugačiji razgovori o prirodi

09.55 Razmena, igrani film

11.30 Brazde: 93. Međunarodni poljoprivredni sajam

13.00 Dodati život godinama

14.00 Prijatelji zauvek, zabavni program

15.00 Nedeljom, zabavni program

16.00 Tri note

16.30 Čari ribolova, sportski program

17.00 TV dnevnik

17.25 Svet oko nas

18.00 Grad bez pravila, igrana serija

18.45 TV šifonjer

19.00 Epizode, igrana serija

19.30 TV dnevnik

20.05 Benši, igrani film

21.34 Dani grčko-srpskog prijateljstva na Krfu, muzički program

22.00 Vojvođanski dnevnik

22.35 Sportska hronika

23.00 Grad bez pravila, igrana serija

23.43 Marigela, igrani film

02.16 Benši, igrani film

03.45 Povratak na selo

Najava

Grad bez pravila 23.00 RTV1

Nakon što je napustio džunglu i predao se policiji u Bogoti, bivši gerilac pristaje na tajni zadatak kako bi izbegao odlazak u zatvor.

RTV Pančevo

06.35 Iz naših krajeva

07.00 Lepota slovačkog jezika

07.35 Bohemska rapsodija

08.00 Po vašem izboru

09.15 Agroinfo

10.10 Velikani

12.00 Lice nacije

13.10 Žene iz mog sokaka

14.00 TV atelje

14.30 Uključenje u program TV Informera

16.40 Film

18.00 Bezbednost na prvom mestu

18.35 Inforom

19.00 Velike vesti

19.35 Slovenci smo

21.00 U centru pažnje

21.30 Kroz vihor vremena

22.35 Noćni program

Najava

Slovenci smo 19.35 Pančevo

Donosimo Vam reportaže o životu Slovenaca u Vojvodini. Saznajte sve o njihovim nastojanjima da se očuvaju tradicija, kultura i običaji ovog naroda.

Happy

05.50 Dobro jutro Srbijo

09.00 Bolja zemlja

09.50 Vesti

10.00 Radio Happy

12.35 Biostil TV prodaja

13.15 Ljubavne priče

14.00 Telemaster

14.30 1 na 1, kviz

15.00 Posle ručka

16.30 Telemaster

17.05 Naslovna strana, kviz

17.40 Žena, serija

18.25 Crvene ruže, serija

19.10 Porodične tajne, serija

20.00 Aktuelnosti

21.30 Novi život

23.00 Žena, serija

23.45 Crvene ruže, serija

00.31 Porodične tajne, serija

01.12 Savetnik

01.28 Naslovna strana, kviz

Najava

Bolja zemlja 09.00 Happy

Bolja Zemlja pokriva najnovije vesti iz poljoprivrede i agrobiznisa. Naša misija je da vam pružimo novosti iz agrara, korisne savete i stručne vodiče...

SUPERSTAR

07.00 Sumpor, domaća igrana serija

08.05 Sumpor, domaća igrana serija

09.10 Kalibar 20 za specijalistu, igrani film

11.10 Ne možeš pobeći, igrani film

12.50 Maksimalni rizik, igrani film

14.50 Izbacivač, film

16.25 Ubilačke igre, film

18.10 Poslednji krstaši, igrani film

19.50 Sumpor, domaća igrana serija

21.00 Sumpor, serija

22.05 Smrtonosni Džo, igrani film

23.55 Poslednji zamak, igrani film

Najava

Smrtonosni Džo 22.05 Superstar

Kada majka uzme drogu 22-godišnjem narko-dileru Krisu, on mora da vrati šest hiljada dolara, ili je mrtav!

Prva Plus

05.50 Hotel, serija

06.30 Radna akcija sa Tamarom

08.45 Andrija i Anđelka, serija

09.15 Radna akcija sa Tamarom

10.00 Reci 8

10.50 Hotel, serija

11.30 Andrija i Anđelka, serija

12.30 Tajna vinove loze, serija

17.05 Hotel, serija

18.00 Reci 8

18.45 Pogrešan čovek, igrana serija

23.00 Džon Vik, igrani film

01.10 Besa, serija

Blic TV

07.30 Jutro na Blic

10.30 Zabranjeno voće, serija

14.15 Metar moga sela - Nova sezona

14.45 Ceca Šou

16.00 Balkanskom ulicom

17.30 Vesti

17.45 Podkast: Životna priča

18.40 Naj od naj - Nova sezona

19.00 Kad lišće pada, igrana serija

23.00 Biseri

23.50 Koban rizik, igrani film

01.20 Balkanskom ulicom

UNA TV

06.50 Branio sam Mladu Bosnu, film

10.05 Neka čudna zemlja, film

11.55 Očima deteta

12.15 Usekovanje, domaća serija

13.00 Una vesti

13.05 Gnjavatorka, igrani film

15.10 Mulen Ruž, film

17.20 Una intervju: Ivan Stanković

18.30 Una dan

19.00 Već viđeno, domaći film

20.55 Usekovanje, domaća serija

21.45 Otimači, film

23.45 2 pištolja, film

01.35 Otmica u metrou 1-2-3, igrani film

HYPE TV

07.00 Mobil auto

08.00 Aviondžije, igrana serija

09.00 Bos il’ hadžija, igrana serija

12.00 Male stvari - Specijal: Josip Grabovac

13.00 Hype zvezde

15.00 Nedokazani

16.00 Chit chat gost: Zorana Pavić

17.00 Kraljevi sahrana, film

18.30 Ko si kad ne gleda niko - gost: Koncert Vesne Zmijanac

19.30 Alapače, serija

20.00 Hype zvezde

21.30 Kafana na Balkanu, serija

22.00 Opasan lek, igrani film

00.30 Bos il’ hadžija, igrana serija

Cinemania

05.50 Podrazumevani izbor, igrani film

07.20 Uteja 22 jul, film

08.55 Sveta ljubav, igrani film

10.50 Divni dani u Aranhuezu, film

12.25 Šejmerina kći 2 dar zmije, film

14.05 Diplomatija, film

15.30 Bol i slava, film

17.20 Uteja 22 jul, film

18.55 Bela vrana, film

21.00 Kraljev govor, igrani film

22.55 Porodica Džouns, film

00.30 Kutija za igračke, film

02.05 Čudovišta i ljudi, igrani film

Newsmax Balkans

06.30 Prozori Balkana

07.00 Naša priča

09.30 Tražim reč

11.00 Avantura Balkan

12.00 Presek

12.30 Top story

13.30 Stav nedelje

14.10 Razumno

15.30 Tražim reč

17.10 Kadrovi vremena

17.30 Stav region Skoplje

19.00 Portal

19.30 Stav regiona Sarajevo

20.00 Kadrovi vremena

21.00 Dijagnoza

22.00 Sinteza

24 kitchen

12.00 David Skoko: Mesto za mene

13.00 Džimijevi Ukusi Floride

14.00 Džejson Aterton: Kuhinja Dubaija

15.00 Džejmi Oliver: Autom kroz Ameriku

16.00 Niko kuva napolju i unutra

17.00 Sofi Grigson: Ukusi Italije

18.00 Kraljica čokolade

19.00 Ejnslijevi fantastični ukusi

20.00 Luk Nuen: Vijetnam

Star Movies

04.55 Mladi Rok, igrana serija

06.00 Živeti za jedan dan, igrani film

07.25 Zaljubljena do ušiju, igrani film

09.25 Elektra, film

11.25 Ka zvezdama, igrani film

13.55 Štrumpfovi 2, igrani film

16.05 Krevet od ruža, igrani film

17.55 Preostalo vreme, film

20.00 Onaj koji šapuće konjima, film

23.40 Egzotični hotel Marigold 2, igrani film

Star Life

06.00 Ljubavni život

06.25 Kako sam upoznala vašeg oca

06.45 Elsbet

09.25 911

12.05 Ulični ples

13.45 Ljubavni život

14.20 8 jednostavnih pravila

17.05 Očajne domaćice

18.00 Očajne domaćice

19.00 Očajne domaćice

20.00 Čuvajući Tesu, igrani film

22.00 911

22.55 911

23.50 911