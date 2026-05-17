RTS1
05.55 Jutarnji program
06.00 Vest
08.00 Jutarnji dnevnik
08.30 Jutarnji program
09.00 Šarenica
11.00 Znanje imanje
12.00 Dnevnik
12.30 Vreme, stanje na putevima
12.40 Veterinarska misija
13.10 SAT
14.00 Gastronomad
14.15 Kuhinja moga kraja
15.20 Vesti
15.35 Zvaćeš se Varvara, igrana serija
16.30 Vesti
16.35 Potera za srećkom, igrani film
18.20 Eko minijature
18.30 Sasvim prirodno
19.00 Slagalica, kviz
19.20 Vreme
19.30 Dnevnik
20.05 Zvaćeš se Varvara, igrana serija
21.00 Ja volim Srbiju
22.25 Jeloustoun, serija
23.20 Dnevnik
23.40 Velika iluzija
00.10 Sat
01.00 Šarenica
02.40 Dnevnik 2
03.15 Sasvim prirodno
03.40 Gastronomad
03.55 Kuhinja moga kraja
Najava
Velika iluzija 23.40 RTS1
Mađarski reditelj, oskarovac Laslo Nemeš, vraća se na 79. Kanski festival i to sa novim filmom "Mulen" koji je uvršten u konkurenciju za Zlatnu palmu. U susret najnovijoj priči smeštenoj u predratni Pariz uoči Drugog svetskog rata, podsetićemo se njegovog prethodnog filma koji je predstavio na venecijanskoj mostri prošle godine "Siroče". U "Krupnom planu" Velike iluzije s povodom - reditelj koga inspiriše turbulenta Evropa kroz istoriju. Od mitskih putovanja do susreta sa nepoznatim, od velikih autora do novih glasova savremenog filma. Kako izgleda kada se bioskop pretvori u prostor otkrića - ova "Velika iluzija" donosi priče o filmovima najavljenim kao bioskopski događaji godine. Govorimo o novom viđenju "Odiseje" s rediteljskim potpisom Kristofera Nolana i najavljujemo "Dan razotkrivanja", Stivena Spilberga. O sudibni četiri žene u drami "Zvuk pada" iz rakursa kritičara. U "Premotavanju" slavimo 40 godina filma "Top gan". U "Kontraplanu" sa predsednikom žirija 79. kanskog festivala, rediteljem Parkom Čan Vukom.
RTS2
06.30 Verski kalendar
06.40 Datum
06.45 Muzika za dobro jutro: Rromane đilja (Romska muzika)
Amen adjes (Mi danas)
08.35 Slagalica
09.00 Maja mala vila
09.15 Hanina tiha igra
09.35 Portreti epoha
10.00 E-TV
10.25 Građanin
10.50 Rodoslavci (na znakovnom jeziku)
11.20 Verski mozaik Srbije
12.05 Od zlata jabuka
12.30 Kulturako aresipe (Kultura i tradicija Roma)
13.00 Romanipen
13.20 U susret snovima
13.50 Svetski – Milena Marjanović
14.30 Prevaspitani
14.55 Eko minijature
15.00 Edu global
15.30 Mira Adanja Polak
16.00 Snežana Đurišić – Ljubav uvek pobeđuje
17.00 Istorija nauke: Milan Nedeljković
17.20 Rukomet: Kvalifikacije za SP 2027, Mađarska – Srbija, prenos
19.15 Ubistvo u Orijent ekspresu, film
21.15 Džez klub
22.15 Na nišanu, serija
23.00 Zver, film
01.30 Maraton Bramsovih simfonija: Simfonija br. 2
Najava
Ubistvo u Orijent ekspresu 19.15 RTS2
Filmska adaptacija slavnog romana Agate Kristi iz 2017. godine. Herkul Poaro, najbolji detektiv na svetu, odlučuje da putuje Orijent ekspresom. Voz slučajno staje zbog omanje lavine i u njemu se dogodi ubistvo. Poveliki je broj ljudi koji ne samo što su imali priliku da ga izvrše, nego su imali i motiv za to. Uloge: Kenet Brana, Penelopi Kruz, Viljem Defo, Džudi Denč
PINK
05.30 Novo vikend jutro, jutarnji program
13.00 Nacionalni dnevnik, informativni program
13.30 Premijera vikend specijal, emisija
14.55 Nacionalni dnevnik, informativni program
15.30 Premijera vikend specijal, emisija
18.30 Nacionalni dnevnik, informativni program
19.30 Odbačena, igrana serija
21.00 Hit tvit, voditeljka i autorka Verica Bradić
23.00 Elita – izbacivanje, rijaliti šou
Najava
Hit tvit 21.00 Pink
Voditeljka Verica Bradić sa svojim gostima i pratiocima na društvenim mrežama i večeras bira najvažniju objavu nedelje na Tviteru, Fejsbuku i Jutjubu.
PRVA
05.55 Plodovi
06.55 Nećete verovati
07.30 Ekskluziv
07.55 Jutro, jutarnji program
12.00 Galileo
12.45 Grand - specijal
14.45 Najbolji san, igrana serija
15.45 Najbolji san, igrana serija
16.45 MasterChef Srbija
18.00 Vesti, informativni program
18.55 Eksploziv
19.30 Ekskluziv - specijal
20.00 Igra sudbine: Ljubav nakon greha, domaća igrana serija
21.00 Nikad nije kasno, muzički program
23.30 Na mestu zločina sa Mašanom
00.00 Radna akcija sa Tamarom
01.15 Nećete verovati
02.00 Eksploziv
02.30 Galielo
03.00 Na mestu zločina sa Mašanom
Najava
Ekskluziv - specijal 19.30 Prva
Exkluzivno - Prvo pojavljivanje Tee Tairović nakon objavljivanja albuma „Dominantna“ je na Prvoj televiziji ove nedelje od 19.30! Ekipa „Ekskluziv Specijala“ se sa Teom sastali na onom istom mestu gde je svom izabraniku izgovorila sudbonosno „DA“! Ove nedelje „Ekskluziv Specijal“ izgleda drugačije, jer otkrivamo sve tajne poznate pevačice i kantautorke! Međutim, pred našim kamerama našle su se njena koreografkinja i najbolja drugarica, ipak, posebnu pažnju privuklo je pojavljivanje Teine majke Božice!
B92
06.00 Štoperica, kviz
06.30 Štoperica, kviz
07.00 Sinđelići, serija
08.00 Plodno i rodno
09.30 Slatkara
10.00 Misija Šapa
10.30 Paramparčad, igrana serija
11.30 Paramparčad, igrana serija
12.30 Automoto šou
13.00 Štoperica, kviz
13.30 7 dana: Nedelja sa Nedeljkovićem
14.30 Uzbuna
15.30 B92 sportski pregled
16.00 Vesti B92, informativni program
16.30 Osvrt
17.00 Sa Žikom po Srbiji
18.00 Moje selo veselo
19.00 Šetnja sa lavom, igrana serija
20.00 Teorije zavera
22.00 48 sati svadba
23.00 Uzbuna
23.30 Kuhinja, serija
00.30 Kuhinja, serija
01.30 Hotel Balkan, igrana serija
Najava
Teorije zavera 20.00 B92
U novoj epizodi emisije „Teorije zavera“ tema je bioterorizam. Gosti Saše Borojevića su kardiolog i specijalista interne medicine dr Snežana Bašić, predsednik pokreta „Živim za Srbiju“ i psihijatar dr Jovana Stojković i ekspert za neoružane oblike agresije prof. dr Svetozar Radišić. Emisija „Teorije zavera“ na programu televizije B92 je od 20.00.
STB
07.10 Zdravlje i vi
09.05 Pravi jutarnji program
12.30 Telestar
14.10 Moja polisa
15.10 Bez garda sa Ivanom Vučićević
16.05 Nepoznate priče prirode
16.35 TV Šopingmanija
17.20 Srcem kroz Srbiju
18.10 Focus radio: Ritam nedelje
19.05 Vaše zdravlje naša briga
19.22 Intervju dana
20.10 Srbija radi Srbija se gradi
20.35 Besmrtne srpkinje
21.10 Muške priče
22.10 Biljana za Vas
23.25 Focus radio
Najava
Biljana za Vas 22.10 STB
Miks pozorišta, dizajna, sporta, medicine, na brz i moderan način. Emisija je za publiku od plus 30, ali i za domaćice i doktore nauka.
RTV1
06.30 Verski nedeljnik
07.30 Bukvar pravoslavlja
08.00 Avanture Banetove Leteće gitare
08.25 Pitam se pitam, dečiji program
08.40 Deciklopedija, dečiji progam
08.45 Preci a počeci, dečiji progr
09.00 Filozof i ja, dečija emisija
09.05 Ja sad znam a ti?
09.25 Iza poslednje tačke
09.35 Drugačiji razgovori o prirodi
09.55 Razmena, igrani film
11.30 Brazde: 93. Međunarodni poljoprivredni sajam
13.00 Dodati život godinama
14.00 Prijatelji zauvek, zabavni program
15.00 Nedeljom, zabavni program
16.00 Tri note
16.30 Čari ribolova, sportski program
17.00 TV dnevnik
17.25 Svet oko nas
18.00 Grad bez pravila, igrana serija
18.45 TV šifonjer
19.00 Epizode, igrana serija
19.30 TV dnevnik
20.05 Benši, igrani film
21.34 Dani grčko-srpskog prijateljstva na Krfu, muzički program
22.00 Vojvođanski dnevnik
22.35 Sportska hronika
23.00 Grad bez pravila, igrana serija
23.43 Marigela, igrani film
02.16 Benši, igrani film
03.45 Povratak na selo
Najava
Grad bez pravila 23.00 RTV1
Nakon što je napustio džunglu i predao se policiji u Bogoti, bivši gerilac pristaje na tajni zadatak kako bi izbegao odlazak u zatvor.
RTV Pančevo
06.35 Iz naših krajeva
07.00 Lepota slovačkog jezika
07.35 Bohemska rapsodija
08.00 Po vašem izboru
09.15 Agroinfo
10.10 Velikani
12.00 Lice nacije
13.10 Žene iz mog sokaka
14.00 TV atelje
14.30 Uključenje u program TV Informera
16.40 Film
18.00 Bezbednost na prvom mestu
18.35 Inforom
19.00 Velike vesti
19.35 Slovenci smo
21.00 U centru pažnje
21.30 Kroz vihor vremena
22.35 Noćni program
Najava
Slovenci smo 19.35 Pančevo
Donosimo Vam reportaže o životu Slovenaca u Vojvodini. Saznajte sve o njihovim nastojanjima da se očuvaju tradicija, kultura i običaji ovog naroda.
Happy
05.50 Dobro jutro Srbijo
09.00 Bolja zemlja
09.50 Vesti
10.00 Radio Happy
12.35 Biostil TV prodaja
13.15 Ljubavne priče
14.00 Telemaster
14.30 1 na 1, kviz
15.00 Posle ručka
16.30 Telemaster
17.05 Naslovna strana, kviz
17.40 Žena, serija
18.25 Crvene ruže, serija
19.10 Porodične tajne, serija
20.00 Aktuelnosti
21.30 Novi život
23.00 Žena, serija
23.45 Crvene ruže, serija
00.31 Porodične tajne, serija
01.12 Savetnik
01.28 Naslovna strana, kviz
Najava
Bolja zemlja 09.00 Happy
Bolja Zemlja pokriva najnovije vesti iz poljoprivrede i agrobiznisa. Naša misija je da vam pružimo novosti iz agrara, korisne savete i stručne vodiče...
SUPERSTAR
07.00 Sumpor, domaća igrana serija
08.05 Sumpor, domaća igrana serija
09.10 Kalibar 20 za specijalistu, igrani film
11.10 Ne možeš pobeći, igrani film
12.50 Maksimalni rizik, igrani film
14.50 Izbacivač, film
16.25 Ubilačke igre, film
18.10 Poslednji krstaši, igrani film
19.50 Sumpor, domaća igrana serija
21.00 Sumpor, serija
22.05 Smrtonosni Džo, igrani film
23.55 Poslednji zamak, igrani film
Najava
Smrtonosni Džo 22.05 Superstar
Kada majka uzme drogu 22-godišnjem narko-dileru Krisu, on mora da vrati šest hiljada dolara, ili je mrtav!
Prva Plus
05.50 Hotel, serija
06.30 Radna akcija sa Tamarom
08.45 Andrija i Anđelka, serija
09.15 Radna akcija sa Tamarom
10.00 Reci 8
10.50 Hotel, serija
11.30 Andrija i Anđelka, serija
12.30 Tajna vinove loze, serija
17.05 Hotel, serija
18.00 Reci 8
18.45 Pogrešan čovek, igrana serija
23.00 Džon Vik, igrani film
01.10 Besa, serija
Blic TV
07.30 Jutro na Blic
10.30 Zabranjeno voće, serija
14.15 Metar moga sela - Nova sezona
14.45 Ceca Šou
16.00 Balkanskom ulicom
17.30 Vesti
17.45 Podkast: Životna priča
18.40 Naj od naj - Nova sezona
19.00 Kad lišće pada, igrana serija
23.00 Biseri
23.50 Koban rizik, igrani film
01.20 Balkanskom ulicom
UNA TV
06.50 Branio sam Mladu Bosnu, film
10.05 Neka čudna zemlja, film
11.55 Očima deteta
12.15 Usekovanje, domaća serija
13.00 Una vesti
13.05 Gnjavatorka, igrani film
15.10 Mulen Ruž, film
17.20 Una intervju: Ivan Stanković
18.30 Una dan
19.00 Već viđeno, domaći film
20.55 Usekovanje, domaća serija
21.45 Otimači, film
23.45 2 pištolja, film
01.35 Otmica u metrou 1-2-3, igrani film
HYPE TV
07.00 Mobil auto
08.00 Aviondžije, igrana serija
09.00 Bos il’ hadžija, igrana serija
12.00 Male stvari - Specijal: Josip Grabovac
13.00 Hype zvezde
15.00 Nedokazani
16.00 Chit chat gost: Zorana Pavić
17.00 Kraljevi sahrana, film
18.30 Ko si kad ne gleda niko - gost: Koncert Vesne Zmijanac
19.30 Alapače, serija
20.00 Hype zvezde
21.30 Kafana na Balkanu, serija
22.00 Opasan lek, igrani film
00.30 Bos il’ hadžija, igrana serija
Cinemania
05.50 Podrazumevani izbor, igrani film
07.20 Uteja 22 jul, film
08.55 Sveta ljubav, igrani film
10.50 Divni dani u Aranhuezu, film
12.25 Šejmerina kći 2 dar zmije, film
14.05 Diplomatija, film
15.30 Bol i slava, film
17.20 Uteja 22 jul, film
18.55 Bela vrana, film
21.00 Kraljev govor, igrani film
22.55 Porodica Džouns, film
00.30 Kutija za igračke, film
02.05 Čudovišta i ljudi, igrani film
Newsmax Balkans
06.30 Prozori Balkana
07.00 Naša priča
09.30 Tražim reč
11.00 Avantura Balkan
12.00 Presek
12.30 Top story
13.30 Stav nedelje
14.10 Razumno
15.30 Tražim reč
17.10 Kadrovi vremena
17.30 Stav region Skoplje
19.00 Portal
19.30 Stav regiona Sarajevo
20.00 Kadrovi vremena
21.00 Dijagnoza
22.00 Sinteza
24 kitchen
12.00 David Skoko: Mesto za mene
13.00 Džimijevi Ukusi Floride
14.00 Džejson Aterton: Kuhinja Dubaija
15.00 Džejmi Oliver: Autom kroz Ameriku
16.00 Niko kuva napolju i unutra
17.00 Sofi Grigson: Ukusi Italije
18.00 Kraljica čokolade
19.00 Ejnslijevi fantastični ukusi
20.00 Luk Nuen: Vijetnam
Star Movies
04.55 Mladi Rok, igrana serija
06.00 Živeti za jedan dan, igrani film
07.25 Zaljubljena do ušiju, igrani film
09.25 Elektra, film
11.25 Ka zvezdama, igrani film
13.55 Štrumpfovi 2, igrani film
16.05 Krevet od ruža, igrani film
17.55 Preostalo vreme, film
20.00 Onaj koji šapuće konjima, film
23.40 Egzotični hotel Marigold 2, igrani film
Star Life
06.00 Ljubavni život
06.25 Kako sam upoznala vašeg oca
06.45 Elsbet
09.25 911
12.05 Ulični ples
13.45 Ljubavni život
14.20 8 jednostavnih pravila
17.05 Očajne domaćice
18.00 Očajne domaćice
19.00 Očajne domaćice
20.00 Čuvajući Tesu, igrani film
22.00 911
22.55 911
23.50 911
Komentari (0)