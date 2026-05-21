Vežbe se održavaju dok je predsednik Ruske Federacije Vladimir Putin, na poziv Si Đinpinga, bio u zvaničnoj poseti Kini.

Prema ocenama vojnih analitičara, tajming ovih manevara nije slučajan i predstavlja jasnu poruku NATO-u da ruski nuklearni potencijal ne može biti neutralisan takozvanim "obezglavljujućim udarom", sličnim onom koji su SAD i Izrael izveli protiv Irana na početku vazdušne kampanje krajem februara.

Na snimcima vidi se vojni konvoj pod pratnjom borbenih helikoptera kako se kreće ka šumovitom području, gde potom počinje priprema za lansiranje krstareće rakete iz sistema "iskander".

Ovaj raketni sistem deo je zajedničkog rusko-beloruskog aranžmana o nuklearnom odvraćanju koji je uspostavljen 2023. godine, u jeku konfrontacije Moskve i Zapada zbog planova NATO-a da Ukrajinu približi članstvu u Alijansi.

Ministarstvo odbrane Rusije saopštilo je da se tokom vežbi uvežbava upotreba nuklearnog oružja u uslovima agresije, naglašavajući da su u manevre uključene sve tri komponente ruske nuklearne trijade – kopnene, vazdušne i pomorske snage.

Prema zvaničnim podacima, u vežbama učestvuje:

64.000 ruskih vojnika

7.800 jedinica vojne tehnike

200 raketnih lansera

140 aviona

73 ratna broda

13 podmornica, uključujući osam strateških nosača raketa



Putin tradicionalno lično nadgleda velike vojne manevre u svojstvu vrhovnog komandanta oružanih snaga, ali se ovoga puta nalazi u Kini, gde sa Sijem razgovara o produžetku ključnog sporazuma o partnerstvu, kao i o važnim bilateralnim i međunarodnim pitanjima.

Rusija u svojoj vojnoj doktrini navodi da se nuklearno oružje može upotrebiti isključivo kao krajnje sredstvo u slučaju pretnje opstanku države.

Još od vremena Sovjetskog Saveza, Moskva održava visoko automatizovani sistem komandovanja koji treba da obezbedi uzvratni nuklearni udar čak i u slučaju masovnog napada na rukovodstvo zemlje.

Taj sistem zvanično nosi naziv "perimetar", dok ga zapadni mediji često nazivaju "mrtva ruka".