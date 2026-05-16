RTS1

05.55 Jutarnji program

06.00 Vesti

08.00 Jutarnji dnevnik

08.30 Jutarnji program

09.00 Šarenica

10.55 Na večeri kod

12.00 Dnevnik

12.35 Portreti epoha

13.10 Put pobednika

13.35 Novi početak

14.40 TV lica… kao sav normalan svet

15.20 Vesti

15.40 Zvaćeš se Varvara, igrana serija

16.35 Vesti

16.40 Ubistvo u Orijent ekspresu, film

18.30 Kvadratura kruga

19.00 Slagalica, kviz

19.20 Vreme

19.30 Dnevnik

20.05 Zvaćeš se Varvara, igrana serija

21.00 Pesma Evrovizije 2026, finale, prenos

01.00 Vesti

01.15 Šarenica

02.55 Dnevnik 2

03.25 Kvadratura kruga

03.50 Gastronomad

Najava

Pesma Evrovizije 2026, finale 21.00 RTS1

Finale 70. Pesme Evrovizije: Srbija nastupa pod rednim brojem 9 – Beč spreman za krunisanje pobednika! Vreme je za spektakl! U subotu od 21.00, uživo iz bečke „Štathale“, pratimo veliko finale 70. Pesme Evrovizije. Nakon dve uzbudljive polufinalne večeri, poznato je kojih 25 zemalja će se boriti za jubilarni „stakleni mikrofon“. Glasanje počinje pre izvođenja prve takmičarske kompozicije, traje tokom izvođenja svih pesama i završava se 40 minuta nakon izvođenja poslednje numere. Iz Srbije je moguće glasati putem SMS poruke, ali i online na www.esc.vote.

RTS2

06.30 Verski kalendar

06.40 Datum

06.45 Lajmet, vesti na albanskom jeziku

06.50 Koncert za dobro jutro

07.30 Slagalica

08.00 Poletarac

08.30 Porodica u divljini

08.50 Avanture Heti Feder

09.25 Pustolov (2007)

09.50 Dobro je, dobro je znati:..

10.25 Minijatura: Međunarodni dan muzeja

11.25 Naši susreti

11.55 Dozvolite…

12.30 Mesto za nas

13.00 Studio znanja

13.50 Eko minijature

14.00 Basket: 3x3 world cup, polufinale 1, prenos

14.30 Basket: 3x3 world cup, polufinale 2, prenos

15.00 Eko perspektive

15.25 Eko minijature

15.30 Basket: 3x3 World cup, finale, prenos

16.00 Eko perspektive

16.50 Velika iluzija

17.30 Čeda Marković: 55 godina karijere

18.35 Festival na RTS (Kan2025): „Enco“, film

20.20 Vaterpolo: Plej of, finale, Radnički – NBG, prenos

21.45 Žene u sportu

22.10 Na nišanu, serija

23.00 TV Teatar: Cirkus – mesec srpskih klasičnih drama „Put oko sveta“

01.05 Riblja čorba – Čorba se čuje i bez struje

02.05 Basket: 3x3 world cup, polufinale 1 i 2

03.00 Basket: 3x3 World cup, finale,

Najava

Enco 18.35 RTS2

Enco prkosi očekivanjima svoje buržoaske porodice tako što započinje zanatsku obuku za zidara. Tu upoznaje harizmatičnog kolegu iz Ukrajine Vlada koji se suočava sa pritiskom da se vrati u svoju ratom razorenu zemlju. Film istražuje teme klase, dužnosti i seksualnosti. Uloge: Eloj Pohu, Pjerfrančesko Favino, Elodi Bušez.

PINK

05.30 Novo vikend jutro, jutarnji program

13.00 Nacionalni dnevnik, informativni program

13.30 Elita - uživo, rijaliti šou

14.55 Nacionalni dnevnik, informativni program

15.30 Elita - uživo, rijaliti šou

17.00 Magazin In, autorka i voditeljka Sanja Marinković

18.30 Nacionalni dnevnik, informativni program

19.30 Klopka ljubavi, igrana serija

21.00 Pinkove zvezde, muzički program

00.00 Elita – nominacije, rijaliti šou

Najava

Magazin In 17.00 Pink

Autorka i voditeljka Sanja Marinković u emisiji sa gostima obrađuje teme koje se tiču modernog društva i odnosa među polovima.

PRVA

06.00 Pobednik

06.25 Ekskluziv

06.50 Plodovi

07.55 Jutro, jutarnji program

12.00 Žikina šarenica, autor i voditelj Živorad Žika Nikolić

14.30 Galileo

15.15 Radna akcija sa Tamarom, voditeljka Tamara Grujić

16.45 MasterChef Srbija

18.00 Vesti, informativni program

18.50 Eksploziv

19.25 Nećete verovati

20.00 Igra sudbine: Ljubav nakon greha, domaća igrana serija

21.00 Zvezde Granda, muzički program

01.15 Ekskluziv

01.45 Glam i Drama

02.30 Pobednik

03.00 Eksploziv

03.30 Pogodi cenu tačno, kviz

Najava

Žikina šarenica 12.00 Prva

Živorad Žika Nikolić i njegova autorska emisija su na programu svake subote. Ovaj serijal spaja generacije, čuva tradiciju, ali i otvara vrata novim idejama i talentima.

B92

06.00 Štoperica, kviz

06.30 Štoperica, kviz

07.00 Sinđelići, domaća igrana serija

08.00 Plodno i rodno

09.30 U kuhinji sa tečom

10.00 Slatkara

10.30 Paramparčad, igrana serija

11.30 Paramparčad, igrana serija

12.30 U kuhinji sa tečom

13.00 Prva klasa

13.30 Pričam danju pevam noću

14.30 U tuđoj koži

15.30 B92 sportski pregled

16.00 Vesti B92, informativni program

16.30 Automoto šou

17.15 Sa Žikom po Srbiji

18.00 7 dana: Šargarepa šou

19.00 Šetnja sa lavom, domaća igrana serija

20.00 Orlovi rano lete, domaćiigrani film

22.00 48 sati svadba

23.00 U tuđoj koži

00.00 Kuhinja, igrana serija

01.00 Kuhinja, igrana serija

Najava

Prva klasa 13.00 B92

Košarkaš Partizana Žofri Lovernj gost je nove epizode emisije „Prva klasa“, u kojoj prvi put otvoreno govori o povratku u klub posle 12 godina, emocijama koje ga vezuju za Partizan i životu koji danas gradi u Beogradu. U iskrenom i emotivnom razgovoru sa Draganom Radosavljević na B92 od 13.00, Lovernj otkriva zbog čega je odlučio da se vrati u Srbiju, kako izgleda njegov život van terena, zašto njegova porodica obožava Beograd, ali i koliko mu znači novi dom u Beogradu na vodi. Govorio je i o omiljenoj srpskoj hrani, atmosferi života u Beogradu, planovima za nastavak karijere i očekivanjima od naredne sezone u Partizanu. Poseban deo intervjua obeležili su emotivni momenti posvećeni Dušku Vujoševiću, treneru koji je obeležio njegovu karijeru i odnosu koji je mnogo veći od sporta.

STB

06.10 Zagrljaj prirode

06.35 TV Šopingmanija

07.07 Inovacija za početnike

09.05 Srcem kroz Srbiju

10.07 Muške priče

11.07 Focus radio ritam nedelje

12.30 Telestar

13.07 Zdravlje i vi

14.06 Biljana za vas

16.10 PRofil

17.20 Subotom u 5

19.07 Vaše zdravlje naša briga

19.30 TV Šopingmanija

20.10 Srpski spomenici

20.35 Čuvajmo svoje

21.10 Predvideti nepredvidivo

22.10 Subotom u 5

23.17 TV Šopingmanija

Najava

Zagrljaj prirode 06.10 STB

Serijal „Zagrljaj prirode“ upoznaje vas sa prirodnim bogatstvima i lepotama Srbije. Videćete kako se proizvodi zdrava hrana, gde može da se pije voda iz reke i potoka...

RTV1

07.00 TV šifonjer

07.30 As nad asovima

08.25 Dobro jutro, Lenjivci!, dečiji program

10.00 Vesti

10.05 Avanture Banetove Leteće gitare

10.30 Priče od kojih se raste

11.00 Signali

11.52 Hiljadu reči

12.00 Vesti za osobe sa oštećenim sluhom

12.05 Akademac

12.33 Srcem kroz Srbiju

13.14 Koncert kod RTV sata

13.38 Moja priča

14.00 Sajamska panorama 2026.

15.00 Dani grčko-srpskog prijateljstva na Krfu, muzički program

15.25 Razmena, igrani film

17.00 TV dnevnik

17.30 Tri note, zabavni program

18.00 Čari ribolova, sportski program

18.30 Sa druge strane

19.00 Sportski objektiv, sportski program

19.30 TV dnevnik

20.05 Šećerna planina, igrani film

21.47 TV šifonjer

22.00 Vojvođanski dnevnik

22.30 Prijatelji zauvek

23.18 Grad bez pravila, igrana serija

00.03 Moja priča, zabavni program

00.25 Tri note, zabavni program

00.54 Sa druge strane, zabavni program

01.23 Koncert kod RTV sata, muzički program

Najava

Razmena 15.25 RTV1

Kada mu umre sin, a ćerka nestane, Klej Travis se od srećno oženjenog oca dvoje dece pretvara u čoveka s misijom. Uloge: Kris Kristoferson, Majkl Pare.

RTV Pančevo

06.35 Buna ziua

07.05 Bugarske ruže

07.35 Makedonski ubavini

08.00 Po vašem izboru

10.10 Podvizi

12.10 Deca su ukras sveta

13.00 Komnet Srbija

13.35 Zdravlje nacije

14.30 Uključenje u program TV Informera

16.00 Velike vesti

16.35 Intervju

17.20 Veze

18.00 Vrata do vrata, serija

19.00 Velike vesti

19.35 Bohemska rapsodija

20.05 Uključenje u program TV Informera

21.00 Kroz vihor vremena

21.30 TV atelje

22.40 Film

Najava

Vrata do vrata 18.00 Pančevo

U zgradi koja se nalazi blizu negde nas, žive komšije koje se razumeju, vole, podsmevaju, šale, plaču i smeju, udvaraju i zavide jedni drugima tj. jednom rečju žive.

Happy

05.50 Dobro jutro Srbijo

09.00 Novi život

10.00 Radio Happy

12.35 Biostil TV prodaja

12.50 Vesti

13.00 Telestar TV prodaja

13.15 Ljubavne priče

14.00 Telemaster

14.30 1 na 1, kviz

15.00 Raspevana subota

16.30 Telemaster

17.05 Naslovna strana, kviz

17.43 Žena, serija

18.23 Crvene ruže, serija

19.05 Porodične tajne, serija

20.00 Aktuelnosti

23.00 Žena, serija

23.45 Crvene ruže, serija

00.25 Porodične tajne, serija

01.05 Savetnik

01.28 Naslovna strana, kviz

Najava

Crvene ruže 18.23 Happy

Serija „Crvene ruže“ prati sudbinu Merjem, žene koja pripada zatvorenoj islamskoj sekti i koja je udata još kao devojčica od 14 godina.

SUPERSTAR

06.50 Krunska 11, serija

07.45 Al je lep ovaj svet, igrani film

09.40 Toma, igrani film

12.20 Ćao inspektore, film

14.00 Ćao inspektore 2: Vampiri su među nama, igrani film

15.30 Ćao inspektore 3: Svemirci su krivi za sve, igrani film

17.05 Ćao inspektore 4: Dama koja ubija, film

18.20 Ćao inspektore 5: Doviđenja u čikagu, igrani film

19.55 Sumpor, igrana serija

21.00 Sumpor, igrana serija

22.10 Leto na obalama Misisipija, igrani film

00.25 Istinski zločin, film

Najava

Leto na obalama Misisipija 22.10 Superstar

Radnja avanturističke drame iz 2012. godine prati dvojicu dečaka koji se na jednom ostrvcetu u reci Arkanzas susreću sa misterioznim beguncem.

Prva Plus

05.45 Crni Gruja

06.19 Radna akcija sa Tamarom

08.15 Biostile -vaše zdravlje, naša briga

08.35 Andrija i Anđelka, serija

09.05 Reci 8

10.00 Hotel, serija

10.40 Andrija i Anđelka, serija

11.40 Popadija, serija

16.15 Hotel, serija

17.00 Reci 8

17.50 Radna akcija sa Tamarom

23.00 Noć je naša, igrani film

00.55 Urgentni centar, igrana serija

Blic TV

07.30 Jutro na Blic

10.30 Sjaj u očima, igrani film

12.30 Debeli i mršavi, igrani film

14.00 Debeli i mršavi, igrani film

14.15 Metar moga sela

14.50 Na terapiji

15.55 Šou Stoperka - Goca Tržan

17.45 Metar moga sela

18.15 Kad lišće pada, igrana serija

22.50 Sveti Georgije ubiva aždahu, igrani film

01.00 Balkanskom ulicom

UNA TV

08.20 Sjećaš li se, Doli Bel?, film

10.15 Sluga, film

12.15 Usekovanje, domaća serija

13.05 Umetnost vožnje po kiši, igrani film

15.05 SportUna

16.15 Mućke, serija

17.30 Jedno pitanje

18.30 Una dan

19.00 To je život: Marija Niš

19.40 Sedam i po, domaći film

21.45 Usekovanje, domaća serija

22.35 Čarlijevi anđeli: Totalno zagušenje, film

HYPE TV

07.00 Tech Lifestyle

07.30 Mobil auto

08.00 Aviondžije, igrana serija

10.00 Šašava planeta

11.00 Igre moći

13.00 Hype zvezde

15.00 Sada i ovde; gost - Nikša Dobre

17.00 Ejs, pas detektiv, igrani film

19.00 Alapače, igrana serija

19.30 Alapače, igrana serija

20.00 Hype zvezde

22.30 Pretres, gost - Maja Volk

00.00 Profesionalac, igrani film

01.30 Aviondžije, igrana serija

Cinemania

09.40 Dajte mi slobodu, film

11.30 Sveta ljubav, igrani film

13.10 Divni dani u Aranhuezu, igrani film

14.45 U četiri zida života, film

16.10 Diplomatija, igrani film

17.35 Dajte mi slobodu, film

19.25 Uteja 22 jul, film

21.00 Porodica Džouns, film

22.35 Jahači pravde, igrani film

00.30 Čudovišta i ljudi, igrani film

02.05 Žeđ, igrani film

Newsmax Balkans

06.30 Prozori Balkana

07.00 Naša priča

09.15 Kadrovi vremena

09.30 Tražim reč

11.00 Avantura Balkan

12.30 Top story

13.00 Kadrovi vremena

13.30 Stav dana

14.10 Perspektiva

15.30 Tražim reč

17.10 Kadrovi vremena

17.30 Stav regiona Podgorica

19.00 Stav nedelje

19.30 Stav dana

20.00 Presek plus

21.00 Puls planete

24 kitchen

12.00 Džejmijeve povoljne gozbe

13.00 Džimijevi Ukusi Floride

14.00 Džejson Aterton: Kuhinja Dubaija

15.00 Džejmi na Mediteranu

16.00 Niko kuva napolju i unutra

17.00 Sofi Grigson: Ukusi Italije

18.00 Kraljica čokolade

19.00 Ejnslijevi fantastični ukusi

20.00 Luk Nuen: Vijetnam

Star Movies

04.10 Uterivač dugova, film

06.00 Mladi Rok, igrana serija

06.20 Mladi Rok, igrana serija

06.45 Veliki debeli lažov, igrani film

08.35 Derdevil, film

10.40 Totalni opoziv, igrani film

13.05 Štrumpfovi, igrani film

15.10 Zauvek mlad, igrani film

17.25 Zaborav, film

20.00 Knjiga uspomena, igrani film

21.55 Pleši sa mnom, igrani film

Star Life

06.45 Elsbet

09.25 911

12.05 Kako ukrasti mladu, film

13.45 Ljubavni život

14.20 Kako sam upoznao vašu majku

16.10 Očajne domaćice

17.05 Očajne domaćice

18.00 Očajne domaćice

19.00 Očajne domaćice

20.00 Ulični ples, igrani film

22.05 911

23.00 911

23.55 911