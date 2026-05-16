RTS1
05.55 Jutarnji program
06.00 Vesti
08.00 Jutarnji dnevnik
08.30 Jutarnji program
09.00 Šarenica
10.55 Na večeri kod
12.00 Dnevnik
12.35 Portreti epoha
13.10 Put pobednika
13.35 Novi početak
14.40 TV lica… kao sav normalan svet
15.20 Vesti
15.40 Zvaćeš se Varvara, igrana serija
16.35 Vesti
16.40 Ubistvo u Orijent ekspresu, film
18.30 Kvadratura kruga
19.00 Slagalica, kviz
19.20 Vreme
19.30 Dnevnik
20.05 Zvaćeš se Varvara, igrana serija
21.00 Pesma Evrovizije 2026, finale, prenos
01.00 Vesti
01.15 Šarenica
02.55 Dnevnik 2
03.25 Kvadratura kruga
03.50 Gastronomad
Najava
Pesma Evrovizije 2026, finale 21.00 RTS1
Finale 70. Pesme Evrovizije: Srbija nastupa pod rednim brojem 9 – Beč spreman za krunisanje pobednika! Vreme je za spektakl! U subotu od 21.00, uživo iz bečke „Štathale“, pratimo veliko finale 70. Pesme Evrovizije. Nakon dve uzbudljive polufinalne večeri, poznato je kojih 25 zemalja će se boriti za jubilarni „stakleni mikrofon“. Glasanje počinje pre izvođenja prve takmičarske kompozicije, traje tokom izvođenja svih pesama i završava se 40 minuta nakon izvođenja poslednje numere. Iz Srbije je moguće glasati putem SMS poruke, ali i online na www.esc.vote.
RTS2
06.30 Verski kalendar
06.40 Datum
06.45 Lajmet, vesti na albanskom jeziku
06.50 Koncert za dobro jutro
07.30 Slagalica
08.00 Poletarac
08.30 Porodica u divljini
08.50 Avanture Heti Feder
09.25 Pustolov (2007)
09.50 Dobro je, dobro je znati:..
10.25 Minijatura: Međunarodni dan muzeja
11.25 Naši susreti
11.55 Dozvolite…
12.30 Mesto za nas
13.00 Studio znanja
13.50 Eko minijature
14.00 Basket: 3x3 world cup, polufinale 1, prenos
14.30 Basket: 3x3 world cup, polufinale 2, prenos
15.00 Eko perspektive
15.25 Eko minijature
15.30 Basket: 3x3 World cup, finale, prenos
16.00 Eko perspektive
16.50 Velika iluzija
17.30 Čeda Marković: 55 godina karijere
18.35 Festival na RTS (Kan2025): „Enco“, film
20.20 Vaterpolo: Plej of, finale, Radnički – NBG, prenos
21.45 Žene u sportu
22.10 Na nišanu, serija
23.00 TV Teatar: Cirkus – mesec srpskih klasičnih drama „Put oko sveta“
01.05 Riblja čorba – Čorba se čuje i bez struje
02.05 Basket: 3x3 world cup, polufinale 1 i 2
03.00 Basket: 3x3 World cup, finale,
Najava
Enco 18.35 RTS2
Enco prkosi očekivanjima svoje buržoaske porodice tako što započinje zanatsku obuku za zidara. Tu upoznaje harizmatičnog kolegu iz Ukrajine Vlada koji se suočava sa pritiskom da se vrati u svoju ratom razorenu zemlju. Film istražuje teme klase, dužnosti i seksualnosti. Uloge: Eloj Pohu, Pjerfrančesko Favino, Elodi Bušez.
PINK
05.30 Novo vikend jutro, jutarnji program
13.00 Nacionalni dnevnik, informativni program
13.30 Elita - uživo, rijaliti šou
14.55 Nacionalni dnevnik, informativni program
15.30 Elita - uživo, rijaliti šou
17.00 Magazin In, autorka i voditeljka Sanja Marinković
18.30 Nacionalni dnevnik, informativni program
19.30 Klopka ljubavi, igrana serija
21.00 Pinkove zvezde, muzički program
00.00 Elita – nominacije, rijaliti šou
Najava
Magazin In 17.00 Pink
Autorka i voditeljka Sanja Marinković u emisiji sa gostima obrađuje teme koje se tiču modernog društva i odnosa među polovima.
PRVA
06.00 Pobednik
06.25 Ekskluziv
06.50 Plodovi
07.55 Jutro, jutarnji program
12.00 Žikina šarenica, autor i voditelj Živorad Žika Nikolić
14.30 Galileo
15.15 Radna akcija sa Tamarom, voditeljka Tamara Grujić
16.45 MasterChef Srbija
18.00 Vesti, informativni program
18.50 Eksploziv
19.25 Nećete verovati
20.00 Igra sudbine: Ljubav nakon greha, domaća igrana serija
21.00 Zvezde Granda, muzički program
01.15 Ekskluziv
01.45 Glam i Drama
02.30 Pobednik
03.00 Eksploziv
03.30 Pogodi cenu tačno, kviz
Najava
Žikina šarenica 12.00 Prva
Živorad Žika Nikolić i njegova autorska emisija su na programu svake subote. Ovaj serijal spaja generacije, čuva tradiciju, ali i otvara vrata novim idejama i talentima.
B92
06.00 Štoperica, kviz
06.30 Štoperica, kviz
07.00 Sinđelići, domaća igrana serija
08.00 Plodno i rodno
09.30 U kuhinji sa tečom
10.00 Slatkara
10.30 Paramparčad, igrana serija
11.30 Paramparčad, igrana serija
12.30 U kuhinji sa tečom
13.00 Prva klasa
13.30 Pričam danju pevam noću
14.30 U tuđoj koži
15.30 B92 sportski pregled
16.00 Vesti B92, informativni program
16.30 Automoto šou
17.15 Sa Žikom po Srbiji
18.00 7 dana: Šargarepa šou
19.00 Šetnja sa lavom, domaća igrana serija
20.00 Orlovi rano lete, domaćiigrani film
22.00 48 sati svadba
23.00 U tuđoj koži
00.00 Kuhinja, igrana serija
01.00 Kuhinja, igrana serija
Najava
Prva klasa 13.00 B92
Košarkaš Partizana Žofri Lovernj gost je nove epizode emisije „Prva klasa“, u kojoj prvi put otvoreno govori o povratku u klub posle 12 godina, emocijama koje ga vezuju za Partizan i životu koji danas gradi u Beogradu. U iskrenom i emotivnom razgovoru sa Draganom Radosavljević na B92 od 13.00, Lovernj otkriva zbog čega je odlučio da se vrati u Srbiju, kako izgleda njegov život van terena, zašto njegova porodica obožava Beograd, ali i koliko mu znači novi dom u Beogradu na vodi. Govorio je i o omiljenoj srpskoj hrani, atmosferi života u Beogradu, planovima za nastavak karijere i očekivanjima od naredne sezone u Partizanu. Poseban deo intervjua obeležili su emotivni momenti posvećeni Dušku Vujoševiću, treneru koji je obeležio njegovu karijeru i odnosu koji je mnogo veći od sporta.
STB
06.10 Zagrljaj prirode
06.35 TV Šopingmanija
07.07 Inovacija za početnike
09.05 Srcem kroz Srbiju
10.07 Muške priče
11.07 Focus radio ritam nedelje
12.30 Telestar
13.07 Zdravlje i vi
14.06 Biljana za vas
16.10 PRofil
17.20 Subotom u 5
19.07 Vaše zdravlje naša briga
19.30 TV Šopingmanija
20.10 Srpski spomenici
20.35 Čuvajmo svoje
21.10 Predvideti nepredvidivo
22.10 Subotom u 5
23.17 TV Šopingmanija
Najava
Zagrljaj prirode 06.10 STB
Serijal „Zagrljaj prirode“ upoznaje vas sa prirodnim bogatstvima i lepotama Srbije. Videćete kako se proizvodi zdrava hrana, gde može da se pije voda iz reke i potoka...
RTV1
07.00 TV šifonjer
07.30 As nad asovima
08.25 Dobro jutro, Lenjivci!, dečiji program
10.00 Vesti
10.05 Avanture Banetove Leteće gitare
10.30 Priče od kojih se raste
11.00 Signali
11.52 Hiljadu reči
12.00 Vesti za osobe sa oštećenim sluhom
12.05 Akademac
12.33 Srcem kroz Srbiju
13.14 Koncert kod RTV sata
13.38 Moja priča
14.00 Sajamska panorama 2026.
15.00 Dani grčko-srpskog prijateljstva na Krfu, muzički program
15.25 Razmena, igrani film
17.00 TV dnevnik
17.30 Tri note, zabavni program
18.00 Čari ribolova, sportski program
18.30 Sa druge strane
19.00 Sportski objektiv, sportski program
19.30 TV dnevnik
20.05 Šećerna planina, igrani film
21.47 TV šifonjer
22.00 Vojvođanski dnevnik
22.30 Prijatelji zauvek
23.18 Grad bez pravila, igrana serija
00.03 Moja priča, zabavni program
00.25 Tri note, zabavni program
00.54 Sa druge strane, zabavni program
01.23 Koncert kod RTV sata, muzički program
Najava
Razmena 15.25 RTV1
Kada mu umre sin, a ćerka nestane, Klej Travis se od srećno oženjenog oca dvoje dece pretvara u čoveka s misijom. Uloge: Kris Kristoferson, Majkl Pare.
RTV Pančevo
06.35 Buna ziua
07.05 Bugarske ruže
07.35 Makedonski ubavini
08.00 Po vašem izboru
10.10 Podvizi
12.10 Deca su ukras sveta
13.00 Komnet Srbija
13.35 Zdravlje nacije
14.30 Uključenje u program TV Informera
16.00 Velike vesti
16.35 Intervju
17.20 Veze
18.00 Vrata do vrata, serija
19.00 Velike vesti
19.35 Bohemska rapsodija
20.05 Uključenje u program TV Informera
21.00 Kroz vihor vremena
21.30 TV atelje
22.40 Film
Najava
Vrata do vrata 18.00 Pančevo
U zgradi koja se nalazi blizu negde nas, žive komšije koje se razumeju, vole, podsmevaju, šale, plaču i smeju, udvaraju i zavide jedni drugima tj. jednom rečju žive.
Happy
05.50 Dobro jutro Srbijo
09.00 Novi život
10.00 Radio Happy
12.35 Biostil TV prodaja
12.50 Vesti
13.00 Telestar TV prodaja
13.15 Ljubavne priče
14.00 Telemaster
14.30 1 na 1, kviz
15.00 Raspevana subota
16.30 Telemaster
17.05 Naslovna strana, kviz
17.43 Žena, serija
18.23 Crvene ruže, serija
19.05 Porodične tajne, serija
20.00 Aktuelnosti
23.00 Žena, serija
23.45 Crvene ruže, serija
00.25 Porodične tajne, serija
01.05 Savetnik
01.28 Naslovna strana, kviz
Najava
Crvene ruže 18.23 Happy
Serija „Crvene ruže“ prati sudbinu Merjem, žene koja pripada zatvorenoj islamskoj sekti i koja je udata još kao devojčica od 14 godina.
SUPERSTAR
06.50 Krunska 11, serija
07.45 Al je lep ovaj svet, igrani film
09.40 Toma, igrani film
12.20 Ćao inspektore, film
14.00 Ćao inspektore 2: Vampiri su među nama, igrani film
15.30 Ćao inspektore 3: Svemirci su krivi za sve, igrani film
17.05 Ćao inspektore 4: Dama koja ubija, film
18.20 Ćao inspektore 5: Doviđenja u čikagu, igrani film
19.55 Sumpor, igrana serija
21.00 Sumpor, igrana serija
22.10 Leto na obalama Misisipija, igrani film
00.25 Istinski zločin, film
Najava
Leto na obalama Misisipija 22.10 Superstar
Radnja avanturističke drame iz 2012. godine prati dvojicu dečaka koji se na jednom ostrvcetu u reci Arkanzas susreću sa misterioznim beguncem.
Prva Plus
05.45 Crni Gruja
06.19 Radna akcija sa Tamarom
08.15 Biostile -vaše zdravlje, naša briga
08.35 Andrija i Anđelka, serija
09.05 Reci 8
10.00 Hotel, serija
10.40 Andrija i Anđelka, serija
11.40 Popadija, serija
16.15 Hotel, serija
17.00 Reci 8
17.50 Radna akcija sa Tamarom
23.00 Noć je naša, igrani film
00.55 Urgentni centar, igrana serija
Blic TV
07.30 Jutro na Blic
10.30 Sjaj u očima, igrani film
12.30 Debeli i mršavi, igrani film
14.00 Debeli i mršavi, igrani film
14.15 Metar moga sela
14.50 Na terapiji
15.55 Šou Stoperka - Goca Tržan
17.45 Metar moga sela
18.15 Kad lišće pada, igrana serija
22.50 Sveti Georgije ubiva aždahu, igrani film
01.00 Balkanskom ulicom
UNA TV
08.20 Sjećaš li se, Doli Bel?, film
10.15 Sluga, film
12.15 Usekovanje, domaća serija
13.05 Umetnost vožnje po kiši, igrani film
15.05 SportUna
16.15 Mućke, serija
17.30 Jedno pitanje
18.30 Una dan
19.00 To je život: Marija Niš
19.40 Sedam i po, domaći film
21.45 Usekovanje, domaća serija
22.35 Čarlijevi anđeli: Totalno zagušenje, film
HYPE TV
07.00 Tech Lifestyle
07.30 Mobil auto
08.00 Aviondžije, igrana serija
10.00 Šašava planeta
11.00 Igre moći
13.00 Hype zvezde
15.00 Sada i ovde; gost - Nikša Dobre
17.00 Ejs, pas detektiv, igrani film
19.00 Alapače, igrana serija
19.30 Alapače, igrana serija
20.00 Hype zvezde
22.30 Pretres, gost - Maja Volk
00.00 Profesionalac, igrani film
01.30 Aviondžije, igrana serija
Cinemania
09.40 Dajte mi slobodu, film
11.30 Sveta ljubav, igrani film
13.10 Divni dani u Aranhuezu, igrani film
14.45 U četiri zida života, film
16.10 Diplomatija, igrani film
17.35 Dajte mi slobodu, film
19.25 Uteja 22 jul, film
21.00 Porodica Džouns, film
22.35 Jahači pravde, igrani film
00.30 Čudovišta i ljudi, igrani film
02.05 Žeđ, igrani film
Newsmax Balkans
06.30 Prozori Balkana
07.00 Naša priča
09.15 Kadrovi vremena
09.30 Tražim reč
11.00 Avantura Balkan
12.30 Top story
13.00 Kadrovi vremena
13.30 Stav dana
14.10 Perspektiva
15.30 Tražim reč
17.10 Kadrovi vremena
17.30 Stav regiona Podgorica
19.00 Stav nedelje
19.30 Stav dana
20.00 Presek plus
21.00 Puls planete
24 kitchen
12.00 Džejmijeve povoljne gozbe
13.00 Džimijevi Ukusi Floride
14.00 Džejson Aterton: Kuhinja Dubaija
15.00 Džejmi na Mediteranu
16.00 Niko kuva napolju i unutra
17.00 Sofi Grigson: Ukusi Italije
18.00 Kraljica čokolade
19.00 Ejnslijevi fantastični ukusi
20.00 Luk Nuen: Vijetnam
Star Movies
04.10 Uterivač dugova, film
06.00 Mladi Rok, igrana serija
06.20 Mladi Rok, igrana serija
06.45 Veliki debeli lažov, igrani film
08.35 Derdevil, film
10.40 Totalni opoziv, igrani film
13.05 Štrumpfovi, igrani film
15.10 Zauvek mlad, igrani film
17.25 Zaborav, film
20.00 Knjiga uspomena, igrani film
21.55 Pleši sa mnom, igrani film
Star Life
06.45 Elsbet
09.25 911
12.05 Kako ukrasti mladu, film
13.45 Ljubavni život
14.20 Kako sam upoznao vašu majku
16.10 Očajne domaćice
17.05 Očajne domaćice
18.00 Očajne domaćice
19.00 Očajne domaćice
20.00 Ulični ples, igrani film
22.05 911
23.00 911
23.55 911
