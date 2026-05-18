22.00 Superstar

Žive rane

Orin Bojd je policajac sa reputacijom čoveka koji ne poštuje pravila i koji, nakon incidenta u kojem je spasao potpredsednika države na kontroverzan način, biva premešten u najgoru policijsku stanicu u Detroitu. Tamo otkriva mrežu korupcije u koju su upleteni njegovi sopstveni šefovi, koji švercuju zaplenjeni heroin uz pomoć moćnih kriminalaca. Da bi razotkrio istinu i očistio svoje ime, Bojd je prinuđen da se udruži sa Latreliom Vokerom, misterioznim biznismenom iz podzemlja koji ima sopstvene razloge za obračun sa korumpiranim policajcima. Uloge tumače: Stiven Sigal, Di-Em-Eks, Ajzeja Vošington, Entoni Anderson.

22.15 B92

Puls grada

Početnik u hitnoj medicinskoj službi, Oli Kros, prolazi kroz noći nabijene adrenalinom u ambulantama u Braunsvilu, Bruklinu, dok dane provodi učeći za medicinske ispite u Kineskoj četvrti. Radom uz iskusnog tehničara hitne pomoći Džina Rutkovskog (Sean Penn), Kros iz prve ruke doživljava sve čari i nedaće svoga posla dok se njegov odnos s Rutkovskim nalazi na testu, posebno kada se nađe u etičkim dilemama koje bi mogle značiti razliku između života i smrti. Pod njegovim mentorstvom Kros odgovara na pozive koji često i njihove živote dovode u opasnost, iako samo žele da spasu tuđe živote. Uloge: Taj Šeridan, Šon Pen.

21.55 RTS2

Božanstvena Sara Bernar

Sara Bernar, zvana „Božanstvena“, postala je prva svetski poznata ličnost. Glumica je rušila društvene konvencije svojim smelim karakterom i dramatičnim nastupima. U dve epizode iz života velike pozorišne glumice Sare Bernar, amputaciju desne noge 1915. godine i jubilej koji su njeni prijatelji organizovali u njenu čast 1896, istražuje se njena strasna veza sa glumcem Lisijenom Gitrijem. Uloge: Sandrin Kiberlen, Loren Lafit, Amira Sezar.