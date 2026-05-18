Arena Premium 1
10.00 Fudbal: Barselona – Betis
12.00 Fudbal FA Kup: Čelsi – Mančester siti, finale
14.15 Fudbal Mozzartbet Superliga: Čukarički – Partizan
16.15 Fudbal Mozzartbet Superliga: Pregled 36. kola
17.30 Fudbal Mozzartbet Superliga: Radnik - Crvena Zvezda
19.30 Studio derbi
20.00 Košarka ABA liga G1: Partizan - Crvena zvezda
22.00 Studio derbi
23.00 Sve prolazi, Zvezda traje: Od rođenja mog
23.30 Fudbal: Arsenal – Bernli
02.00 Košarka NBA G7: Konferencija, polufinale
Arena Premium 2
08.30 Košarka NBA G7: Konferencija, polufinale
10.30 Košarka Španska liga: Tenerife – Barselona
12.30 Košarka: NBA dejli
12.45 Košarka Španska liga: Real Madrid – Huventud
14.45 Rukomet EHF Liga Evrope (Ž), finale
16.20 Hokej Svetsko prvenstvo: Finska – SAD
20.00 Fudbal Engleska liga: PL Studio - Pregled 37. Kola
21.00 Fudbal Engleska liga: Arsenal – Bernli
23.00 Košarka VTB liga: Lokomotiv - CSKA, G3
01.00 TBD Hokej NHL G7: Montreal kanadijansi - Bufalo sejbersi
Eurosport 1
05.00 Biciklizam: Svetska turneja, Điro d’Italija, muškarci, Etapa 9
07.00 Snuker: Šampionat Ujedinjenog Kraljevstva, finale
08.30 Triatlon: PTO Tour, Singapur
09.30 Tenis: Grend Slem, Australian Open, Singl, žene, finale, Arina Sabalenka - Elena Ribakina
11.00 Biciklizam: PRO Serija, Tur Mađarske, muškarci, Etapa 5
12.00 Biciklizam: Svetska turneja, Tur Baskije, žene, Etapa 3
13.00 Biciklizam: Svetska turneja, Điro d’Italija, muškarci, Etapa 7
14.30 Biciklizam: Svetska turneja, Điro d’Italija, muškarci, Etapa 8
16.00 Biciklizam: Svetska turneja, Điro d’Italija, muškarci, Etapa 9
17.45 Biciklizam: PRO Serija, Tur Mađarske, muškarci, Etapa 5
18.45 Snuker: Šefild, finale, Šon Marfi - Wu Yize
20.00 Konjički sport: Svetski tur šampiona, Madrid, Skakanje
22.00 Biciklizam: Svetska turneja, Điro d’Italija, muškarci, Etapa 9
