Dronovi su pogodili skladište nafte u oblasti Kozačkog zaliva na Krimu, nakon čega je izbio požar, saopštio je guverner Sevastopolja Mihail Razvožajev.

"U Gagarinskom okrugu izbio je manji požar na rezervoaru sa ostacima goriva u području Kozačkog zaliva, najverovatnije nakon pada oborenog drona", napisao je on na Telegramu.

Kako je naveo, požar je lokalizovan, a nadležne službe su na terenu.

Građanima je upućen apel da izbegavaju otvorene prostore i pridržavaju se bezbednosnih mera, uz upozorenje na opasnost od pada krhotina i zalutalih metaka tokom dejstava protiv vazdušnih ciljeva.

Razvožajev je prethodno objavio da su ruske snage tokom noći odbijale napad ukrajinskih bespilotnih letelica, i da su oborene najmanje dve vazdušne mete u rejonu dela grada i Balaklave.

Prema preliminarnim podacima spasilačkih službi, nema oštećenja na civilnoj infrastrukturi niti povređenih.

Video-snimci objavljeni na društvenim mrežama prikazuju veliki požar u oblasti lokalne luke.