Blokaderska opozicija i mediji koji je podržavaju ponovo pokazuju svoje pravo lice, a najnovija kampanja mnogo govori koliko brinu za građane Srbije, a koliko za strane centre moći. Najnoviji primer njihovih nakaradnih prioriteta i dodvoravanja strancima, pa makar to značilo i direktnu štetu po sopstvene građane i državu, dolazi u nastupu evroposlanice (Paraskevi) Vule Ceci, koja je već poznata po tome što nije ostala samo na političkim porukama već je i fizički učestvovala u blokadama Srbije.

Ona je sada otišla korak dalje i koristeći prostor na N1 i u sličnim medijima otvoreno pozvala na zamrzavanje finansiranja Srbije iz EU, što nije ništa drugo nego kažnjavanje građana Srbije zbog toga što ne glasaju za opoziciju i ostale lobiste za rušenje vlasti Aleksandra Vučića!

Preslikane poruke

Gotovo preslikan narativ dolazi i iz redova nekih opozicionih stranaka na domaćem terenu, poput Levo-zelenog fronta, koji ne samo da otvoreno zagovara uvođenje sankcija Srbiji i njenim zvaničnicima već i aktivno ubeđuje institucije EU da to sprovedu u delo.

Uz podsećanje da su neki delovi blokaderske opozicije na nivou statističke greške, istoričar Ognjen Karanović kaže za Kurir da je ovo nesvakidašnja situacija u svetu, ne samo u Srbiji.

"Deo blokadersko-opozicionih stranaka, koje imaju zajedno manje od jedan procenat podrške birača, istinski žele da preuzmu vlast u Srbiji. Svesni da podršku ne mogu dobiti od građana u demokratskom procesu, kakvi su, na primer, parlamentarni izbori, oni posežu za mehanizmima stranih pritisaka, i to od političkih snaga u Evropi, koje su više nego osvedočene u antisrpskoj politici. Sramota je mala reč koja može da opiše ove bestidnike i izrode. Ne bi nas začudilo da bi ovi izrodi, kad bi neka evropska satrapija pokušala da izvrši agresiju na našu otadžbinu, u toj situaciji apsolutno podržali rat protiv Srbije samo da bi se dokopali kakve-takve političke moći, makar se ona svodila na format uslužne delatnosti za interese stranih sila. Nesumnjivo, tada bi uspostavili jednu oligarhijsku vlast koja bi imala podršku u većem delu Evrope, možda i sveta, ali bez bilo kakve naklonosti srpskog naroda i građana Srbije," ocenjuje Karanović.

Nastavak agende

Politički analitičar Dejan Lisica smatra da je evroposlanica Ceci iznela radikalan zahtev koji direktno ugrožava ekonomsku stabilnost i razvojne projekte naše zemlje. On napominje za Kurir da to nije izolovan slučaj, već deo šireg, dobro poznatog scenarija.

"Podsetiću vas da Ceci nije nepoznata srpskoj javnosti, to je ista ona zvaničnica koja je svojevremeno i fizički učestvovala u blokadama saobraćajnica po Srbiji. Ovaj najnoviji istup predstavlja samo nastavak njene agende i jasan dokaz kako se antisrpsko lobiranje sprovodi van granica naše zemlje. Iz domaćih opozicionih redova redovno dolaze predlozi i lobiranja da se Srbiji uvedu sankcije. Ova sinhronizacija između stranih političara i naše opozicije ukazuje na zajednički cilj da se sruši vlast po svaku cenu, čak i ako to znači direktnu štetu za sve građane Srbije koji žive od tih fondova i investicija. Svedoci smo pogubne prakse u kojoj određeni opozicionari trče u strane prestonice da se žale i ocrnjuju svoju zemlju. Vidimo potpuno sinhronizovano delovanje evroposlanice Ceci, koja zahteva ukidanje novca, i opozicije, koja to koristi kao argument za svoju borbu," objašnjava Lisica.