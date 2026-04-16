Halit Ergenč i Merjem Uzerli, koje publika pamti kao Sulejmana i Hurem, ponovo su udružili snage posle punih 15 godina – i internet je bukvalno „eksplodirao“. Glumački tandem ponovo sarađuje na filmu „Proleće na Imbrosu“, koji već sada važi za jedno od najiščekivanijih ostvarenja turske kinematografije. Povratak koji je probudio emocije Radnja filma smeštena je na ostrvu Imbros (današnja Gokčekada), a prati priču dvoje ljudi čiji se putevi ukrštaju u emotivnom okruženju punom uspomena i izazova. U fokusu je pitanje – može li ljubav dobiti drugu šansu kasnije u životu?

Fotografije sa seta oduševile fanove Nakon što su nedavno objavljene prve slike sa priprema, sada su se pojavile i fotografije sa snimanja koje su izazvale lavinu reakcija. Na njima se vidi da među glumcima i dalje postoji posebna hemija, koja je nekada osvojila publiku širom sveta. Atmosfera na setu, sudeći po fotografijama, puna je emocija, osmeha i nostalgije za vremenima kada su zajedno harali malim ekranima. Film režira Ozdžan Alper, a već sada se očekuje da će „Proleće na Imbrosu“ biti veliki hit i projekat o kojem će se dugo pričati.