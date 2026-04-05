Arena Premium 1
06.00 Fudbal FA Kup: Mančester siti - Liverpul
08.00 Fudbal Španska liga: Atletiko - Barselona
12.00 Košarka Grčka liga: Olimpijakos - Mikonos
15.00 Fudbal Prva Liga Srbije: Zemun - FAP
17.00 Fudbal Mozzartbet Superliga: Radnik - Crvena zvezda
19.00 Fudbal Mozzartbet Superliga: Partizan - Čukarički
21.30 Košarka NBA: Boston - Toronto
00.00 Fudbal: Inter – Roma
02.00 Fudbal Francuska liga: Monako – Marselj
04.00 Fudbal: Spartak – Lokomotiv
Arena Premium 2
06.00 Košarka Francuska liga: Paris - Nanter
08.00 Košarka VTB liga: Samara - CSKA
10.00 Košarka Turska liga, sportski program
13.30 Fudbal Nemačka 2. liga: Šalke - Karlsrue
15.30 Fudbal Nemačka liga: Union Berlin - St. Pauli
18.00 Košarka ABA liga: Budućnost - Partizan
20.45 Fudbal Italijanska liga: Inter - Roma
23.00 Fudbal Argentinska liga: River Plate - Belgrano
Eurosport 1
04.30 Snuker: Tur šampionata, polufinala
06.30 Biciklizam: Svetska turneja, Trka kroz Flandriju, muškarci
08.30 Biciklizam: PRO Serija, Grand Prix Miguel Indurain, muškarci
09.15 Magazin: Cycling Show, Biciklizam
09.45 Biciklizam: Svetska turneja, Tur Flandrije, muškarci
17.00 Biciklizam: Svetska turneja, Tur Flandrije, žene
18.15 Snuker: Tur šampionata, Finale
20.00 Snuker: Tur šampionata, Finale
23.00 Biciklizam: Svetska turneja, Tur Flandrije, muškarci
