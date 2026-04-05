Arena Premium 1

06.00     Fudbal FA Kup: Mančester siti - Liverpul

08.00     Fudbal Španska liga: Atletiko - Barselona

12.00     Košarka Grčka liga: Olimpijakos - Mikonos

15.00     Fudbal Prva Liga Srbije: Zemun - FAP

17.00     Fudbal Mozzartbet Superliga: Radnik - Crvena zvezda

19.00     Fudbal Mozzartbet Superliga: Partizan - Čukarički

21.30     Košarka NBA: Boston - Toronto

00.00     Fudbal: Inter – Roma

02.00     Fudbal Francuska liga: Monako – Marselj

04.00     Fudbal: Spartak – Lokomotiv

 

Arena Premium 2

06.00     Košarka Francuska liga: Paris - Nanter

08.00     Košarka VTB liga: Samara - CSKA

10.00     Košarka Turska liga, sportski program

13.30     Fudbal Nemačka 2. liga: Šalke - Karlsrue

15.30     Fudbal Nemačka liga: Union Berlin - St. Pauli

18.00     Košarka ABA liga: Budućnost - Partizan

20.45     Fudbal Italijanska liga: Inter - Roma

23.00     Fudbal Argentinska liga: River Plate - Belgrano

 

Eurosport 1

04.30     Snuker: Tur šampionata, polufinala

06.30     Biciklizam: Svetska turneja, Trka kroz Flandriju, muškarci

08.30     Biciklizam: PRO Serija, Grand Prix Miguel Indurain, muškarci

09.15     Magazin: Cycling Show, Biciklizam

09.45     Biciklizam: Svetska turneja, Tur Flandrije, muškarci

17.00     Biciklizam: Svetska turneja, Tur Flandrije, žene

18.15     Snuker: Tur šampionata, Finale

20.00     Snuker: Tur šampionata, Finale

23.00     Biciklizam: Svetska turneja, Tur Flandrije, muškarci