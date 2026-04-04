Arena Premium 1

06.00     Košarka Evroliga: Virtus Bolonja - Valensija

08.00     Fudbal: PSŽ - Tuluza

10.00     Fudbal Španska liga: Rajo Valjekano - Elče

12.45     Arena Izazov

13.15     Fudbal FA Kup: Najava četvrtfinala

13.45     Fudbal FA Kup: Mančester siti - Liverpul

16.15     Fudbal Španska liga: Majorka - Real Madrid

19.00     Košarka ABA liga: Igokea - Crvena zvezda

21.00     Fudbal Španska liga: Atletiko - Barselona

23.00     Fudbal Nemačka liga: Frajburg - Bajern

01.00     Košarka NBA: Filadelfija – Detroit

 

Arena Premium 2

08.00     Košarka Evroliga: Baskonija - Real Madrid

10.00     Košarka Evroliga: ASVEL - Olimpijakos

12.00     Fudbal: Akron - CSKA

14.00     Fudbal: Real Sosijedad - Levante

16.00     Fudbal Mozzartbet Superliga: Železničar - Novi Pazar

18.00     Fudbal Italijanska liga: Verona - Fjorentina

20.15     Fudbal Engleska liga Big Intervju - Rodrigo Gomez

20.45     Fudbal Italijanska liga: Lacio - Parma

23.30     NBA ekšn

00.00     Košarka NCAA: National Semifinal

 

Eurosport 1

06.30     Skijaški skokovi: Svetski kup, Planica, HS240, muškarci

08.30     Snuker: Tur šampionata, polufinala

10.30     Karling: WC, Ogden, muškarci, polufinala

12.30     Snuker: Tur šampionata, polufinala

14.00     Snuker: Tur šampionata, polufinala

17.00     Snoubord: Svetski kup, Mont Sainte Anne, Snoubord Kros, muškarci i žene

18.00     Fristajl skijanje: Svetski kup, Gallivare, Ski kros, muškarci i žene

19.00     Snuker: Tur šampionata, polufinala

20.00     Snuker: Tur šampionata, polufinala

23.00     Biciklizam: PRO Serija, Grand Prix Miguel Indurain, muškarci