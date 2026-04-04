Arena Premium 1
06.00 Košarka Evroliga: Virtus Bolonja - Valensija
08.00 Fudbal: PSŽ - Tuluza
10.00 Fudbal Španska liga: Rajo Valjekano - Elče
12.45 Arena Izazov
13.15 Fudbal FA Kup: Najava četvrtfinala
13.45 Fudbal FA Kup: Mančester siti - Liverpul
16.15 Fudbal Španska liga: Majorka - Real Madrid
19.00 Košarka ABA liga: Igokea - Crvena zvezda
21.00 Fudbal Španska liga: Atletiko - Barselona
23.00 Fudbal Nemačka liga: Frajburg - Bajern
01.00 Košarka NBA: Filadelfija – Detroit
Arena Premium 2
08.00 Košarka Evroliga: Baskonija - Real Madrid
10.00 Košarka Evroliga: ASVEL - Olimpijakos
12.00 Fudbal: Akron - CSKA
14.00 Fudbal: Real Sosijedad - Levante
16.00 Fudbal Mozzartbet Superliga: Železničar - Novi Pazar
18.00 Fudbal Italijanska liga: Verona - Fjorentina
20.15 Fudbal Engleska liga Big Intervju - Rodrigo Gomez
20.45 Fudbal Italijanska liga: Lacio - Parma
23.30 NBA ekšn
00.00 Košarka NCAA: National Semifinal
Eurosport 1
06.30 Skijaški skokovi: Svetski kup, Planica, HS240, muškarci
08.30 Snuker: Tur šampionata, polufinala
10.30 Karling: WC, Ogden, muškarci, polufinala
12.30 Snuker: Tur šampionata, polufinala
14.00 Snuker: Tur šampionata, polufinala
17.00 Snoubord: Svetski kup, Mont Sainte Anne, Snoubord Kros, muškarci i žene
18.00 Fristajl skijanje: Svetski kup, Gallivare, Ski kros, muškarci i žene
19.00 Snuker: Tur šampionata, polufinala
20.00 Snuker: Tur šampionata, polufinala
23.00 Biciklizam: PRO Serija, Grand Prix Miguel Indurain, muškarci
