RTS1

05.55 Jutarnji program

06.00 Vesti

06.05 Jutarnji program

08.00 Jutarnji dnevnik

08.30 Jutarnji program

11.00 Ulica lipa, igrana serija

12.00 Dnevnik

13.00 Sportski dnevnik

13.15 Građanin

13.45 Jedan dan

14.35 Veterinarska misija

15.00 Vesti

15.10 Ovo je Srbija

16.05 Selo gori, a baba se češlja, igrana serija

17.00 Dnevnik RTV Vojvodine

17.20 Šta radite, bre

17.45 Beogradska hronika

18.25 Oko/Oko magazin

19.00 Slagalica, kviz

19.20 Vreme

19.30 Dnevnik

19.50 Selo gori, a baba se češlja , igrana serija

20.55 Fudbal: Liga šampiona, PSŽ – Liverpul, četvrtfinale, prenos

22.55 Dnevnik

23.20 Kulturni dnevnik

23.35 Požanji divlji vetar, film

01.45 Građanin

02.10 Dnevnik

02.35 Oko/Oko magazin

03.05 Fudbal: Liga šampiona, PSŽ – Liverpul, četvrtfinale,

04.45 Selo gori, a baba se češlja , igrana serija

Najava

Fudbal: Liga šampiona, PSŽ – Liverpul 20.55 RTS1

Kada se dođe do četvrtfinala, svaka utakmica je derbi. Tako je i sa dvomečom, koji će igrati PSŽ i Liverpul. Ako nekom možemo da damo ulogu favorita, onda je to aktuelni šampion Evrope. Jednostavno, konstantniji su od protivnika. Svoju snagu su na najbolji način demonstrirali u osmini finala kada su na dve utakmice Čelsiju dali osam golova. Liverpul, sa druge strane, u prethodnoj rundi je poražen u Istanbulu od Galatasaraja, ali je u revanšu rutinski trijumfovao 4:0 za plasman u četvrtfinale. Sada, sa eventualnim porazom u Parizu, sigurno neće tako lako nadoknaditi zaostatak. Za tim sa Enfilda biće ekstremno važno da u prvom meču ostvari povoljan rezultat pred revanš. Prošle godine ovi timovi su se sastali u osmini finala, i Liverpul je bio jedini tim koji je PSŽ primorao, da na svom putu ka prvoj tituli prvaka Evrope, igra duže od 90 minuta. Parižani su prošli dalje posle boljeg izvođenja penala. Nije isključeno da i ove sezone vidimo nešto slično. Prva utakmica od dve igra se na "Parku prinčeva" u Parizu u sredu, a početak je u 21 sat. Prenos je na Prvom programu RTS-a. Komentator je Miloš Krivokapić.

RTS2

06.00 Verski kalendar

06.10 Datum

06.15 Lajmet, vesti na albanskom jeziku

06.20 Koncert za dobro jutro

07.30 Slagalica, kviz

07.55 Restorančić zalogajčić

08.05 Kukuriku šou

08.20 Lola i Mila

08.30 Pustolov (2006)

09.00 Čika Branin orfeum

09.15 Bontonovići

09.25 Boškove priče

09.40 Ružne reči

09.55 Kako se kalio čovek

10.25 Čitalište, čitate li išta

10.55 Dobro je, dobro je znati...

11.30 Naučni portal

12.00 Slikari naive: Kovačica – Prestonica naive

12.40 Pravo na sutra: Mitrovački bluz

13.10 Sveto kraljevstvo

14.00 Saboter, film

15.55 Ženski raj, serija

16.40 Vremenska kapsula

17.35 Put pobednika

18.00 Slovo o glasovima

18.50 Đorđe Marjanović – Ko nekad u osam

19.15 Lajmet, vesti na albanskom jeziku

19.25 Gorka osveta, serija

20.25 Mia San Mia, dokumentarni film

21.15 Ženski raj, serija

22.05 Apropop 3: Parfem

22.35 Kulturni centar

23.05 Bunt

23.35 Na nišanu, serija

00.25 Solistički koncert Nede Ukraden

01.35 Gorka osveta, serija

02.25 Lajmet, vesti na albanskom jeziku

02.30 Potera

03.30 Mia San Mia , dokumentarni film

04.25 Bunt

04.55 Apropop 3: Parfem

Mia San Mia, dokumentarni film 20.25 RTS2

Kako izgleda svakodnevica jedne porodice koja se iz dana u dan oslanja na strpljenje, međusobnu podršku i tihu snagu? Šta se dešava u trenucima kada dom postaje mesto najvećih odluka, a ljubav glavni oslonac? Kako jedna majka pronalazi snagu da vodi svoje dete kroz realnost koja ne daje mnogo odgovora? Mia San Mia je dokumentarni film koji otkriva život porodice u trenucima koji se retko vide, onim najtišim, u kojima se gradi izdržljivost, poverenje i bliskost. Kroz Mijinu svakodnevicu, film pokazuje kako se izazovi pretvaraju u prostor u kojem se stvara duboka povezanost, gde se upornost ne izgovara, već živi. Nagrađivan na više međunarodnih festivala, Mia San Mia donosi intiman uvid u porodičnu snagu koja stoji iza svakog dana, svake odluke i svakog malog, ali važnog koraka.

Pink

05.30 Novo jutro

11.00 Premijera

11.15 Ekskluzivno

11.30 Elita – uživo, rijaliti šou

13.00 Nacionalni dnevnik

13.45 Elita – uživo, rijaliti šou

14.55 Nacionalni dnevnik, informativni program

15.30 Elita – uživo, rijaliti šou

17.45 Oteta, igrana serija

18.30 Nacionalni dnevnik, informativni program

19.30 Klopka ljubavi, igrana serija

21.30 Odbačena, igrana serija

22.20 Sudbina, igrana serija

23.00 Paparaco lov

00.00 Elita – pitanja gledalaca, rijaliti šou

Najava

Paparaco lov 23.00 Pink

Sve ono što poznati misle da mogu da sakriju, ekipa emisije „Paparaco Lov“ predstavlja iz srede u sredu milionskom auditorijumu.

Prva

05.55 Jutro, jutarnji program

10.00 Dan na dan

13.00 Vesti, informativni program

13.10 150 minuta

15.45 Biostile - vaše zdravlje, naša briga

16.00 Praktična žena

17.00 Ekskluziv

17.30 Pobednik, kviz

18.00 Vesti, informativni program

19.00 Pogodi cenu tačno

20.00 Igra sudbine: Ljubav nakon greha, igrana serija

21.00 Dadilja sa sela, igrana serija

21.50 Radna akcija sa Tamarom

23.10 Glam i Drama

00.00 U krevetu sa drugima, igrani film

01.45 Eksploziv

02.15 Posetioci, igrani film

Najava

Radna akcija sa Tamarom 21.50 Prva

Tamarina ekipa ove srede zaputila se u Niš da vidi porodicu Mladenović. Glava porodice je Marina Mladenović (39), koja nakon smrti supruga vodi računa o dva sina - Petru (18) i Vasliliju (13). Marina brine i o bolesnoj majci Ljiljani (75) koja je pre osam godina imala moždani udar i pati od demencije. Marina radi u proizvodnji, u tri smene, samo da bi prehranila svoju decu i majku. Ekipu emisije "Radna akcija sa Tamarom" Marina je zvala u pomoć, jer su u stanu imali požar, a ona nema novca da štetu popravi. Izgorela je cela kuhinja i šporet, zatim balkonska vrata i terasa, prozor u trpezariji je pukao i raspao se, čak je i parket bio zahvaćen vatrom. Da li je Tamara sa ekipom uspela da sanira posledice požara i šta je sve uradila za Marinu i njene najbliže pogledajte večeras od 21.45 na Prvoj televiziji?

B92

06.00 Crtani filmovi

07.15 Sanjalica, igrana serija

08.15 Studio 7

09.15 7 dana: Restart

10.30 Želim da ti kažem

12.00 Vesti B92

12.15 Štoperica, kviz

12.45 Sinđelići, serija

14.00 Ruže i greh, igrana serija

15.00 Paramparčad, igrana serija

16.00 Vesti B92

16.30 B92 sportski pregled

17.00 Fokus b92

18.00 Kolo sreće, kviz

18.50 Vesti B92

19.05 Sanjalica, igrana serija

20.00 Puls

21.00 Pelagijin venac, igrana serija

22.00 Vesti B92

22.15 Dan Bastilje, igrani film

00.00 48 sati svadba

01.00 Kolo sreće, kviz

01.45 Štoperica, kviz

02.15 Pelagijin venac, igrana serija

Najava

Pelagijin venac 21.00 B92

Damjan se, zbog Bobanove smrti, patološki vezao za Vanju. Lola savetuje Darinku da proveri da li je trudna i da onda odluči šta će da radi. Emilija i Džimi su ludo zaljubljeni, zbog čega ona ima grižu savesti, Zdravko je ljut na Milunku i dogovara se sa Marinom da urade DNK test za utvrđivanje očinstva. Živan se krije kod Nataše, u strahu od lokalnog kriminalca sa kojim se upleo u sumnjive poslove. Mara pokazuje simpatije prema Marku.

Happy

05.50 Dobro jutro, Srbijo

10.00 Radio Happy

12.35 Biostil TV prodaja

13.15 Provodadžija

14.00 Telemaster 1

14.30 1 na 1, kviz

15.00 Posle ručka

16.30 Telemaster 2

17.05 Naslovna strana, kviz

17.45 Žena, igrana serija

18.15 Crvene ruže, igrana serija

18.56 Porodične tajne, igrana serija

19.35 BINGO

20.05 Aktuelnosti

21.30 Muzički specijal

23.00 Žena, serija

23.44 Crvene ruže, igrana serija

00.27 Porodične tajne, igrana serija

01.05 Savetnik

01.39 Naslovna strana, kviz

02.11 1 na 1, kviz

02.41 Posle ručka

Najava

Provodadžija 13.15 Happy

Svima je već dobro poznata priča naših starih da je nekada bilo nezamislivo da se dvoje mladih upozna bez pomoći posrednika, u narodu poznatijeg kao provodadžije.

HYPE TV

07.00 City Hype

08.00 Pretres, gost - Sandro

09.35 Bos ili hadžija, igrana serija

11.00 Ljubica, igrani film

13.00 City Hype

14.00 Alapače, igrana serija

15.10 Ko si kad ne gleda niko - gost: Enver i Alisa

16.00 Akcija stadion, igrani film

18.00 Bos ili hadžija, igrana serija

19.00 City Hype

20.00 Hype zvezde

21.30 Aviondžije, igrana serija

22.15 ABS šou

23.05 Karneval duša, igrani film

02.00 City Hype

RTV PANČEVO

06.35 Buna ziua

07.00 Buđenje uz TV Pančevo

10.10 Podvizi

12.35 Podvizi

13.00 Tajne vinove loze, serija

14.10 Velikani

14.30 Hronika Pančeva

18.00 Tajne vinove loze, serija

19.00 Velike vesti

20.05 Uključenje u program TV Informera

21.00 Zdravlje nacije

22.00 Velike vesti

22.35 Lice nacije

23.45 Noćni program

24 KITCHEN

13.00 Meri Beri sa 90 godina: Život prepun ukusa

14.15 Rik Stajn: Mediteranski izleti

15.00 Džejmijevi laki i jednostavni recepti

16.30 Prijatno

17.00 Pecite sa Akisom

17.30 Pecite sa Akisom

18.00 Donalovi brzi porodični obroci

19.00 Đinova porodična avantura u Italiji

20.00 Tragom hrane

STAR LIFE

07.35 Uvod u anatomiju

09.15 Vatrogasna stanica 19

11.05 Vampirski dnevnici

12.00 911

12.55 Bračne vode

14.45 8 jednostavnih pravila

15.15 Dadilja

17.05 Dobri doktor

19.00 Uvod u anatomiju

20.00 Uvod u anatomiju

21.00 Vampirski dnevnici

22.00 911: Nešvil

22.55 Bračne vode

23.20 Bračne vode

CINEMANIA

08.00 Moja Zoi, film

10.00 Kapetan Morten i Kraljica Paukova, film

11.25 Bamzi i grad lopova, film

12.40 Leto za sećanje, film

14.30 Zemlja slepih, igrani film

16.20 Moja Zoi, film

18.10 Toni Erdman, igrani film

21.00 Gospođica Sloun, film

23.20 Generacija HM, igrani film

01.05 Kako smuvati devojku na žurki, igrani film

SUPERSTAR

08.10 Bombaši, domaći film

09.40 Došlo doba da se ljubav proba, film

11.15 Prvi vitez, film

13.35 Ljubi ljubi al glavu ne gubi, domaći film

15.10 Mreža, film

17.10 Savršeno ubistvo, film

19.05 Pravedno ubistvo, film

21.00 Zvaćeš se Varvara, serija

22.00 Dvostruka obmana, film

23.50 Poslednji osvetnik, igrani film

PRVA PLUS

10.00 Tate, serija

11.25 Pogrešan čovek, serija

12.15 Andrija i Anđelka, serija

13.30 MasterChef Srbija

14.45 Popadija, serija

15.35 Hotel, serija

16.30 Radna akcija sa Tamarom

17.40 Urgentni centar, serija

18.30 Ubice mog oca, serija

19.45 Volim te, Filipe Morise, film

21.30 Andrija i Andelka, serija

22.00 Hotel, serija

22.45 Popadija, serija

Blic TV

05.45 Blic dan

07.00 Jutro na Blic

11.00 Blic dan

12.15 Na terapiji

13.10 Scena

13.30 Državni službenik, igrana serija

14.35 Zabranjeno voće, igrana serija

15.30 Vesti

15.50 Zabranjeno voće, igrana serija

16.50 Blic uživo

17.30 Vesti

18.00 Istine i laži, igrana serija

18.50 Scena

19.10 Metar moga sela

19.30 Državni službenik, igrana serija

20.25 Kad lišće pada, igrana serija

21.20 Kad lišće pada, igrana serija

22.15 Ceca šou

23.50 Scena

00.10 Kalkanski krugovi, igrana serija

01.00 Metar moga sela

01.35 Ceca šou

03.05 Balkanskom ulicom

NEWSMAX BALKANS

06.30 Prozori Balkana

07.00 Otvori oči

10.00 Vesti

10.10 Stav dana

10.30 Prozori Balkana

11.00 Puls planete

12.00 Presek

12.30 Top story

13.00 Tražim reč

14.00 Vesti

14.10 Naša priča

15.00 Presek

15.30 Naša priča

16.00 Sinteza

17.00 Vesti

17.10 Stav regiona

18.00 Presek

19.00 Stav dana

19.30 Naša priča

20.00 Vesti

20.10 Signal

20.30 Prozori Balkana

21.00 Sinteza

22.00 Presek 4

22.30 Kadrovi vremena: USA Originals

23.30 Top story evening