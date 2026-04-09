00.15 Prva

Mali haos

1682. je godina. Sabin de Bara odlučna je i nadarena pejzažna arhitektkinja koja živi i radi uređujući francuske vrtove i posede. Jednog dana dobija neočekivan poziv: Sabin je odabrana da se prijavi na takmičenje na dvoru kralja Luja XIV. Nakon što je upozna, kraljev poznati pejzažni arhitekta Ande le Notr u početku je uznemiren njenim oštrim okom i naprednim razmišljanjem, ali na kraju bira Sabin da izgradi jedan od glavnih vrtova u palati Versaj. Pod pritiskom rokova i njenim posebnim stilom, Le Notr prepoznaje vrednost „male količine haosa“ u Sabininom radu. Uloge: Kejt Vinslet, Alan Rikman, Matijas Šunarts.

22.15 B92

Dete 44

Leo Demidov je ponosni izdanak sovjetskog sistema, siroče koje je postalo ratni heroj i probijalo se kroz redove MGB-a sve dok nije postalo poznati istraživač disidentskih aktivnosti. Kad zajedno sa sadističkim kolegom Vasilijem uhapsi Anatolija Tarasoviča Brodskog kojeg sumnjiče za izdaju, „izdajnik“ otkuca Leovu ženu, prelepu učiteljicu Raisu, kao jednu od urotnika. Leo je primoran da sasluša i Raisu zbog izdaje, istovremeno kad istražuje smrt dečaka kog su pronašli unakaženog na železničkoj pruzi. Uprkos tome što postoje dokazi koji ukazuju na to da se radi o zločinu, Leo opiše dečakovu smrt njegovom ocu Alekseju Andrejevu, agentu MGB-a, kao nesretni slučaj jer, prema ukazu Staljina, „U raju nema zločina“. Uloge: Tom Hardi, Geri Oldman, Numi Rapas.

21.00 RTS1

Saljut 7

Film „Saljut 7“ je film delimično baziran po istinitim događajima, jednoj od najvažnijih popravki izvedenih u svemiru.Juna 1985. godine, meteorska kiša oštećuje sovjetsku svemirsku stanicu "Saljut 7", počinje da se nekontrolisano okreće i preti da će se srušiti na Zemlju. Hladni rat je u toku i Sovjeti užurbano šalju dvočlanu ekipu da kvar popravi, u strahu da će Amerikanci pokušati da ukradu stanicu sa najmodernijom tajnom tehnologijom, pomoću svog Spejs šatla. Posada se susreće sa brojnim problemima u za čoveka najnegostoljubivijem prostoru - u svemiru. Uloge: Vladimir Vdovičenkov, Pavel Derevjanko, Aleksandar Samojlenko.